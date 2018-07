England im Royal-Fieber: Prinz Louis wird getauft

"Ich taufe dich auf den Namen Louis Arthur Charles." Das wird der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, am Montagnachmittag wohl zu dem kleinen, drei Monate alten Prinzen sagen. So weit, so erwartbar. Aber das ist ja längst nicht alles. Seit dem weltweit verbreiteten Spektakel rund um die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle ist Großbritannien schließlich wieder so richtig im Royals-Fieber. Und so beschäftigen sich die britischen Gazetten schon seit Wochen mit den wichtigsten Fragen rund um die anstehende Taufe.

Besonders wichtig, natürlich: "Was wird die Herzogin von Cambridge zur Taufe tragen?" fragte das Promimagazin "OK!" und glaubte, Hinweise auf das Outfit der Täuflingsmutter aus ihren letzten festlichen Kirchenbesuchen herauslesen zu können. Ergebnis: Sie wird vermutlich ein knielanges Kostüm oder Kleid tragen, schlicht, aber hübsch, in einem hellen Zitronenton oder Cremeweiß.

Klar ist dagegen schon, was der kleine Louis, geboren am 23. April, tragen wird: Nämlich das Taufkleid, das alle Babies der Windsors tragen. Es ist eine exakte Kopie des Kleides, das Prinzessin Victoria, die Tochter von Queen Victoria und Prinz Albert, 1841 geziert hat.

Kostbares Taufbecken

Da Louis in derselben Kapelle getauft werden wird wie 2013 sein mittlerweile vierjähriger Bruder George, nämlich in der Königlichen Kapelle des St. James Palastes in London, seine ältere Schwester, die dreijährige Charlotte damals aber in einer normalen Kirche in Sandringham mit dem geweihten Wasser benetzt wurde, fragte der "Daily Express" in großen Lettern, was dafür wohl der Grund sein könnte. Ergebnis (etwas enttäuschend): William und Kate wohnten damals ganz einfach in der Nähe der Kirche.

Immerhin wurde auch Charlottes königliches Köpfchen damals über dasselbe überaus wertvolle Taufbecken gehalten wie nun Louis': Es ist rund 11.000 Pfund wert (etwa 12.500 Euro) und aus etwa zehn Kilo vergoldetem Silber gearbeitet, verziert mit Lilien, Efeu und Cherubinen.

Der kleine Prinz mit seinen Eltern, Prinz William und Herzogin Kate, am Tag seiner Geburt

Nächste Frage des "Daily Express": "Werden wir eine weitere öffentliche Taufe wie bei Prinzessin Eugenie sehen?" Prinzessin Eugenie, Tochter von Prinz Andrew, war vor 28 Jahren als erstes und bisher einziges Mitglied der Royal Familie öffentlich getauft worden. Die Chancen, dass der kleine Louis auf ähnliche Weise in die Gemeinschaft der anglikanischen Kirche aufgenommen werden könnte, sah ein ehemaliger Butler allerdings als eher gering an.

Wer sind die Taufpaten?

Wer also darf dabei sein? Auch darüber wurde mit größtmöglicher Ernsthaftigkeit spekuliert. Das Gesellschaftsportal "Romper" fasst zusammen: Prinz Charles als Großvater samt seiner Frau Camilla, höchstwahrscheinlich die Queen selbst, dazu wohl Harry und Meghan - obwohl sie am darauffolgenden Tag einen Flug nach Irland geplant haben - was in Großbritannien offenbar als Fernreise gilt. Außerdem die gesamte Middleton-Familie auf Kates Seite. Für Prinz Philip, den 97-jährigen Ehemann der Queen, könnte die Zeremonie möglicherweise zu anstrengend sein.

Kuss von der großen Schwester: Prinzessin Charlotte mit Louis

Wer die Taufpaten sein werden, das wird der Palast erst am Tage selbst verkünden. Auch hier fröhliches Raten. "Hello! Magazine" gibt Tiggy Legge-Bourke, Williams ehemaligem Kindermädchen, und Miguel Head, seinem früheren Privatsekretär, gute Chancen. Die Radiostation "heart" tippt dagegen auf David Jardine-Paterson, ein Schulfreund Williams, dessen Frau Emilia die Patentante von Prinz George ist.

Fragen über Fragen. Immerhin fasst "Romper" zusammen, was wohl für alle Royalisten feststeht: "Die Welt kann es kaum erwarten, den kleinen Prinz Louis am 9. Juli wiederzusehen."



Andere royale Babys standen früher übrigens auch schon im Mittelpunkt des Interesses, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Welches ist das süßeste royale Baby? Nummer drei der Thronfolge Der große Bruder ist fast fünf Jahre älter: Am 22. Juli 2013 brachte Kate George Alexander Louis zur Welt, ihr erstes Kind mit Prinz William. Kaum zwei Jahre später, am 2. Mai 2015, wurde die kleine Charlotte geboren. George steht auf Platz drei der Thronfolge, nach seinem Großvater Charles und Papa William.

Welches ist das süßeste royale Baby? Vierte in der Thronfolge Zwei Tage nach der Geburt von Georges kleiner Schwester gaben die Eltern den Namen bekannt: Charlotte Elizabeth Diana - eine Ehrung sowohl der Großmutter als auch der Urgroßmutter. Nach Reformen in der Regelung der Thronfolge bleibt Prinzessin Charlotte, hier im Alter von einem Jahr, selbst jetzt, wo sie einen weiteren Bruder bekommen hat, auf Platz vier.

Welches ist das süßeste royale Baby? Vergnügte Königin Diese fröhlichen, pummeligen Wangen gehören keiner geringeren als Königin Elizabeth II., hier auf dem Schoß ihrer Mutter Elizabeth, der Herzogin von York. Ihr Vater war der kommende König George VI. Elizabeths Geburt war kompliziert: Die Thronfolgerin kam am 21. April 1926 per Kaiserschnitt zur Welt. Sie wuchs mit ihrer jüngeren Schwester Margaret (1930 - 2002) auf. Sie ist heute 92 Jahre alt.

Welches ist das süßeste royale Baby? Seine Königliche Hoheit in Windeln Dieser kleine Junge kam am 10. Juni 1921 zur Welt. 25 Jahre später sollte Philip, Herzog von Edinburgh, um die Hand einer künftigen Königin anhalten: Elizabeth II. Philips Vater hatte bereits 1939 ein Treffen mit der damals 13-jährigen Thronfolgerin arrangiert. Zu dieser Zeit war Philip noch Student am Royal Naval College. Der manchmal etwas salopp auftretende Prinz ist 96 Jahre alt.

Welches ist das süßeste royale Baby? Er hat es hinter den Ohren Die Ohren könnten ihn verraten: Charles Philip Arthur George, besser bekannt als Prinz Charles, wurde am 14. November 1948 geboren. Seine Mutter, Elizabeth II., bestieg den Thron, als er vier Jahre alt war. Als ältestes Kind ist Charles Herzog von Cornwall und königlicher Erbe, sprich: auf Rang eins der Thronfolge. Ob er König werden möchte, ist allerdings unklar.

Welches ist das süßeste royale Baby? Königin der Herzen Dieses Baby sollte erst in späteren Jahren Teil der Königsfamilie werden. Lady Di kam am 1. Juli 1961 als Bürgerliche zur Welt. 1981 heiratete sie Prinz Charles unter den Augen von rund 750 Millionen Fernsehzuschauern weltweit. Nach dem Scheitern der Ehe starb Diana in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren bei einem Autounfall.

Welches ist das süßeste royale Baby? Herzlich willkommen, William Prinz William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, hier mit recht vollem Haar, wurde am 21. Juni 1982 in London geboren. Nach der Trennung ihrer Eltern 1992 lebten William und sein Bruder Harry abwechselnd mit Prinzessin Diana im Londoner Kensington Palace oder bei ihrem Vater und ihrer Großmutter Elizabeth II.. Nun ist dieses kleine Bürschlein von einst selbst zum dritten Mal Vater geworden.

Welches ist das süßeste royale Baby? Bad Boy Harry Blitzt da schon der Bad Boy in den Augen? Prinz Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, der Welt besser bekannt als Prinz Harry, erblickte am 15. September 1984 das Licht der Welt. Sein Hang zum exzessiven Feiern brachte ihm seit den Teenagertagen zweifelhafte Schlagzeilen. Inzwischen ist er ruhiger geworden, die Hochzeit mit US-Schauspielerin Meghan Markle steht vor der Tür.

Welches ist das süßeste royale Baby? Und jetzt also Louis: der jüngste royale Nachwuchs "It's a boy!", hieß es am Montag, dem 23. April, aus dem britischen Königshaus und nur wenige Stunden nach der Geburt präsentierten William und Kate, Herzog und Herzogin von Cambridge, das jüngste Mitglied der Königsfamilie auch schon der Öffentlichkeit. Den Namen verrieten sie aber erst am Freitag darauf: Louis Arthur Charles heißt der kleine Spross, ein Tribut an den Opa. Autorin/Autor: Ananda Bräunig (tla)