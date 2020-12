Ende einer Ära: Der Ikea-Katalog wird eingestellt

Ikea - Aus der schwedischen Provinz in alle Welt

Steuervermeidung als Konzernstrategie

Kamprad wandelte seine Firma 1982 in eine Stiftung mit Sitz in den Niederlanden um. Der Konzern spaltete sich in viele Firmen auf. Damit spart Ikea Milliarden an Steuern, was inzwischen auch die EU-Kommission beschäftigt. Auf dem Bild demonstrieren Mitarbeiter in Italien gegen niedrige Löhne. Arm ist Ikea nicht: Das Vermögen der Familie Kamprad wird auf mehr als 40 Milliarden Euro geschätzt.