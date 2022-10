"Verlorenes Jahr" beim Klimaschutz befeuert Klimakollaps

Trotz der Befürchtungen, dass der Klimawandel auch in diesem Jahr einen maßgeblichen Anteil an den Hochwassern, Stürmen und Waldbränden hatte, sieht die Zukunft laut einem Bericht der Vereinten Nationen derzeit düster aus.

Die aktuellen Klimaziele der Weltgemeinschaft werden den Planeten noch weiter und dramatischer aufheizen als bisher.

"Wir befinden uns in einem Klimanotstand," sagt Inger Andersen, Direktorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Und immer noch "prokrastinieren Staaten".

Bei der Klimakonferenz COP26 in Glasgow, Schottland, einigten sich Regierungsvertreter im vergangenen noch darauf, die klimaschädlichen Emissionen ihrer Länder bis 2030 drastisch zu senken. Die Wirklichkeit sieht anders aus, die Kluft zwischen Zusagen und der Umsetzung riesig.

Der Bericht des UNEP stellt fest, dass die im Klimaabkommen von Paris festgehaltenen und nun überarbeiteten Zusagen (Nationalen Klimabeträge/NDCs) die Emissionen im Jahr 2030 gerade mal um 1 Prozent reduzieren würden.

Mit Blick auf die bisherigen Beschlüsse und Klimaziele für 2030 müssten wir dem "Emissions Gap Report" zufolge allerdings bis zum Ende der Dekade 45mal so viele Emissionen einsparen. Nur so ließe sich das 1,5 Grad Ziel, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart, einhalten.

Handeln kann dramatischen Temperaturanstieg verhindern

Bei einem Weiter-so-Szenario würden die weltweiten Durchschnittstemperaturen um bis zu 2,8 °C steigen, die 1,5 Grad-Grenze würde um fast das Doppelte überschritte.

Ein Anstieg um 2,4 °C ist jedoch am wahrscheinlichsten, wenn jene NDCs umgesetzt werden, die an Bedingungen geknüpft sind. ???Dies ist häufig bei Entwicklungsländern der Fall. Sie fordern beispielsweise finanzielle Unterstützung von reichen Ländern.

"Dieser Bericht sagt uns mit kalten wissenschaftlichen Worten, was uns die Natur das ganze Jahr über durch tödliche Überschwemmungen, Stürme und wütende Brände gesagt hat: Wir müssen aufhören, unsere Atmosphäre mit Treibhausgasen vollzupumpen, und zwar schnell", so Andersen.

16 Millionen Kinder von Überschwemmungen in Pakistan betroffen

Die Ergebnisse des UNEP wurden auch in einem am Mittwoch veröffentlichten "State of Climate"-Bericht aufgegriffen. Der zeigt anhand von 40 Indikatoren für den Fortschritt beim Klimaschutz, darunter Verkehr, Energie und Klimafinanzierung, dass in keinem einzigen dieser Felder genug getan wird, um die 1,5 Grad-Ziele bis 2030 zu erreichen.

Australien, Argentinien, Brasilien und Kanada gehören zu jenen Ländern, die ihre Ziele für 2030, nach bisherigem Stand, nicht erreichen werden. Die EU hingegen macht einige Fortschritte, so der Bericht. Die Staatengemeinschaft hat das Ziel, die Emissionen bis 2030 um 55 % gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren.

So wenig wie möglich von 1,5 Grad entfernen

Während die Forderungen nach einer Verschärfung der NDCs bei der Klimakonferenz in Glasgow nicht umgesetzt wurden, sind viele der Zusagen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, schlicht "nicht glaubwürdig", so John Christensen, internationaler Berater des dänischen grünen Think Tanks Concito und einer der Hauptautoren des UNEP-Berichts.

In der Zwischenzeit ist der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise mitverantwortlich für das, was im UNEP-Bericht als ein "verschwendetes Jahr" bezeichnet wird.

Um größere Klimaschäden zu vermeiden, müsse man sich so schnell wie möglich unabhängig von Kohleenergie als Ersatz für fehlendes russisches Gas machen, so Christensen.

Öl, Gas und Kohleförderung wird wohl weiter steigen

Verlorene Korallenriffe und Eisschichten an den Polen könnten mittelfristig nicht wiederhergestellt werden, wenn sie erst einmal verschwunden sind. Während gefährdete Länder wie Pakistan die Auswirkungen des Klimawandels stark zu spüren bekommen, seien extreme Temperaturen in Europa bereits ein Thema. Als Folge wurde der Kontinent in diesem Jahr von beispiellosen Dürren und Überschwemmungen heimgesucht.

"Wir müssen so nah wie möglich an 1,5 Grad bleiben", sagte er. "Aber das wird eine Herausforderung sein, wenn man sich die Zahlen ansieht. Dieser Bericht ist ein Warnsignal dafür, dass wir nicht annähernd auf dem richtigen Weg sind."

Bewältigung der Klimakrise durch einen " systemübergreifenden " Wandel

Angesichts des nahezu vollständigen Versagens der Regierungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele haben die Autoren des UNEP-Berichts nach tiefergehenden Lösungen gesucht, die Andersen als "systemübergreifende Transformation" bezeichnet.

Dazu gehört die Dekarbonisierung der Stromversorgung, der Industrie, des Verkehrs, der Gebäude und der Nahrungsmittelsysteme. Auch die Finanzsysteme müssen reformiert werden, "damit diese dringenden Veränderungen angemessen finanziert werden können", so die UNEP-Chefin.

"Es geht um alle Länder in allen Sektoren, dabei sollten die Beiträge der Länder und die Umstände berücksichtig werden", so Christensen.

Zu diesem globalen Wandel gehöre auch, dass reichere Länder Staaten wie Indonesien oder Südafrika mit hohem Kohleanteil im Energiesektor beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen helfen.

Christensen zufolge wird diese Revolution durch das explosionsartige Wachstum der erneuerbaren Energien und den relativen Niedergang der fossilen Brennstoffe begünstigt.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 1. Raus aus Kohle, Öl und Gas Die meisten Klimagase kommen aus Kraftwerken, Industrie und dem Verkehr. Das Heizen von Gebäuden verursacht ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen. Wer Energie effizient nutzt und Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare Energien ersetzt, schützt das Klima.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 2. Sauberen Strom selbst erzeugen Strom muss inzwischen nicht mehr aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken kommen. Es gibt Alternativen - und die sind inzwischen sogar meist deutlich preiswerter. Strom lässt sich leicht selber produzieren und auch mehr als man selbst braucht. Auf den Dächern gibt es für Solarmodule viel Platz, die Technik ist etabliert.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 3. Gute Ideen unterstützen Immer mehr Kommunen, Firmen und Genossenschaften investieren in erneuerbare Energien und verkaufen sauberen Strom. Dieser Solarpark gehört Saerbeck. Die deutsche Gemeinde mit 7200 Einwohnern produziert mehr Strom als sie braucht und ist ein Vorbild für die zukunftsweisende dezentrale Energieversorgung. Hier ist gerade eine Delegation aus den USA zu Besuch und erfährt wie das geht.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 4. Kein Geld für klimaschädliche Unternehmen Immer mehr Bürger, Pensionsfonds, Versicherungen, Universitäten und Städte ziehen ihr Geld aus fossilen Brennstoffunternehmen ab. Münster ist in Deutschland die erste Stadt, die sich der sogenannten Divestment-Bewegung angeschlossen hat. Weltweit haben sich mittlerweile über 180 Städte und Universitäten dazu verpflichtet. Die globale Bewegung hat viel Dynamik, auch weil jeder mitmachen kann.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 5. Umsteigen auf Rad, Bus und Bahn Fahrräder, Bus und Bahn sparen viel CO2. Im Vergleich zum Auto ist ein Bus fünf Mal klimafreundlicher und ein elektrisch betriebener Zug mit Ökostrom sogar über 20 Mal. In Amsterdam fahren die meisten Bürger Rad. Die Stadt fördert mit breiten Radwegen und Fahrradstraßen diesen Verkehr und ist Vorbild für andere Städte.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 6. Nicht fliegen Fliegen ist äußerst klimaschädlich. Die Fakten zeigen das Dilemma: Zur Einhaltung des Klimaziele sollte jeder Erdbewohner im Durchschnitt nur noch rund eine Tonnen CO2 pro Jahr verursachen. Ein Hin- und Rückflug zwischen Berlin und New York verursacht pro Person jedoch schon eine Klimawirkung von 6,5 Tonnen CO2. In den Urlaub sollte man deshalb nicht mehr fliegen.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 7. Weniger Fleisch essen Für das Klima ist auch die Landwirtschaft ein Problem. Beim Reisanbau und in den Mägen von Rindern, Schafen und Ziegen entsteht das sehr klimaschädliche Gas Methan. Kritisch sind Viehhaltung und weltweit wachsender Fleischkonsum auch wegen des zunehmenden Bedarfs an Soja für die Fütterung. Für den Soja-Anbau werden Regenwälder abgeholzt oder in Brand gesetzt.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 8. Biolebensmittel kaufen Besonders klimaschädlich ist Lachgas. Sein Anteil am globalen Treibhauseffekt liegt bei sechs Prozent. Es entsteht in Kraftwerken und Motoren, vor allem aber durch die Verwendung von Kunstdünger in der Landwirtschaft. Beim ökologischen Anbau ist das verboten und deshalb wird weniger Lachgas freigesetzt. Das hilft dem Klimaschutz.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 9. Nachhaltig bauen und konsumieren Bei der Herstellung von Stahl und Zement entsteht viel CO2, beim Wachstum von Holz und Bambus wird CO2 dagegen gebunden. Die bewusste Wahl von Baumaterialien hilft dem Klima. Das gleiche gilt für den Konsum. Für eine Massage und Frisur braucht man keine fossile Energie, für einen Plastikbecher etwas und für ein neues Auto viel.

Was kann man für den Klimaschutz tun? 10. Verantwortung übernehmen Wie kann man Treibhausgase vermeiden, damit Kinder und Enkel keine katastrophalen Folgen der Erderhitzung erleben? Diese Schüler sind fasziniert von sauberer Energie und sehen sie als Chance für ihre Zukunft. Jeder kann helfen, dass dies gelingt. Autorin/Autor: Gero Rueter



"Wenn man sich anschaut, wie viele neue Anlagen von Erneuerbaren im Vergleich zu anderen Energieträgern in Betrieb genommen werden, dann dominieren sie in Sachen Investitionen bei weitem", sagt er und führt an, dass selbst noch von Kohle abhängige Länder wie China und Indien beginnen würden, zunächst geplante Kohlekraftwerke doch nicht zu bauen.

Das Streben nach Energieunabhängigkeit als Folge des Kriegs in der Ukraine und die steigenden Preise für fossile Brennstoffe könnten ebenfalls zu einer "schnelleren Transformation hin zu erneuerbaren Energien" führen.

Auch die Internationale Energieagentur (IEA) stellt in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht fest, dass der Krieg den Übergang zu grüner Energie beschleunigen könnte.

Der Ausbau nachhaltiger Energie ist entscheidend bei der unverzichtbaren Elektrifizierung der Industrie sowie der Heiz- und Kühlsysteme in den Haushalten, so der UNEP-Bericht. Damit könne ein sektorenübergreifender Wandel angeschoben werden

Auch die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel herstellen, müsse überholt werden.

Eine Umstellung der Ernährung, weg von Fleisch und Milchprodukten mit hohem ökologischem Fußabdruck und die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung sollten mit einer Dekarbonisierung der Lieferketten kombiniert werden, so die Forscher.

Veränderungen solcher Art können die Emissionen der Lebensmittelsysteme auf ein Drittel bis 2050 senken, statt sie zu verdoppeln, wenn wir so weiter machen wie bisher.

Dieser systemübergreifende Wandel würde auch die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels angehen.

"Private Haushalte sind den Schwankungen der Märkte für fossile Brennstoffe ausgesetzt, leiden unter Energiearmut und gefährlicher Luftverschmutzung", so Marina Romanello, Direktorin des Lancet Countdown, einem Londoner Think Tank. Die anhaltende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird diese "Gesundheitsrisiken " noch verstärken.

Kann die COP27 dazu beitragen, die Lücke zu schließen?

Im Anschluss an die Empfehlungen der COP26 in Glasgow soll auf der COP27-Klimakonferenz in Ägypten im November ein Arbeitsprogramm zur raschen Ausweitung der Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase vereinbart werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz wird die Frage sein, wer, wie und in welchem Umfang für Verluste und Schäden durch den Klimawandel in besonders gefährdeten Ländern aufkommt. Afrikanische Länder südlich der Sahara sind am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, obwohl sie nur für einen Bruchteil der weltweiten Emissionen verantwortlich sind.

Abgesehen davon wird es entscheidend sein, die Emissionen drastisch zu senken und sicherzustellen, dass die Klimaziele für 2030 erreicht werden.

"Die Weltwirtschaft zu reformieren und die Treibhausgasemissionen bis 2030 fast zu halbieren, ist eine große, manche würden sagen unmögliche Aufgabe, aber wir müssen es versuchen", so Andersen. "Jeder Bruchteil eines Grades ist wichtig: Für gefährdete Bevölkerungsgruppen, für Pflanzen und Tiere, für ganze Ökosysteme, für jeden Einzelnen von uns."

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt.