Emil Herzog ist Junioren-Rad-Weltmeister

"Ich mag es, im Regen zu fahren. Alles was ich mir vorgenommen hatte, ist total aufgegangen", sagte Emil Herzog nach seinem Coup bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in der Stadt Wollongong, 85 Kilometer südlich der australischen Metropole Sydney. Der 17 Jahre alte Deutsche setzte sich nach 135,6 Kilometern im Schlussspurt gegen den Portugiesen Antonio Morgado durch und wurde Juniorenweltmeister.

"Das war der härteste Sprint in meinem Leben. Wir waren Kopf an Kopf. Ich habe nur noch getreten", sagte Herzog. "Ich habe für diesen Titel so hart gearbeitet. Diese Weltmeisterschaft hier in Australien werde ich in meinem Leben nie vergessen." Zuvor hatte Herzog im WM-Zeitfahren Bronze gewonnen.

Deutsches Toptalent

Der junge Allgäuer gilt als aktuell bester deutscher Nachwuchsfahrer. In diesem Jahr gewann er bereits zehn Rennen. Unter anderem sicherte er sich den Titel des deutschen Junioren-Meisters. Herzog fährt für das Nachwuchsteam der deutschen Profi-Mannschaft Bora hansgrohe und soll behutsam für eine Profikarriere aufgebaut werden.

2014 war mit Jonas Bokeloh letztmals ein deutscher Radfahrer Junioren-Weltmeister geworden. Seine Karriere war anschließend aber nicht richtig in Schwung gekommen, 2019 trat Bokeloh vom aktiven Radsport zurück.

