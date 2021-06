EM-Spiele in München vor 14.000 Zuschauern

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann ihre drei EM-Gruppenspiele in München vor Publikum austragen. In der Arena sollen rund 14.000 Zuschauer zugelassen werden. Dies verkündete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München nach einer Sitzung des Landeskabinetts. Die Zahl entspricht 20 Prozent der Kapazität des Stadions, die bei internationalen Spielen bei 70.000 liegt.

"Die Fußball-EM ist eine Sondersituation", sagte Söder, sie könne auch "ein Pilot- und Probelauf sein für weiteren Profisport in Deutschland." Es sei "vertretbar", Zuschauer in München "unter einem strengen Hygienekonzept" zuzulassen. Das bedeutet: Die Besucher müssen getestet sein und eine Maske tragen. "Wir wären ein schlechtes Gastgeberland, wenn wir diese 14.00 Zuschauer nicht hätten zulassen können", sagte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte bei der Zusage für den deutschen Spielort eine Zahl von mindestens 14.500 Zuschauern gefordert und schon eine entsprechende Anzahl von Eintrittskarten verlost. Die Stadt München hatte aber mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie keine Garantie abgegeben.

Budapest mit vollem Haus Die EM-Stadien 2021 London - Wembley Stadion Finale in London! Mit 90.000 Plätzen wird das umgebaute Stadion in Wembley die größte Arena der EURO 2021 sein. Auch wenn der historische Glanz des "Old Wembley" ein wenig an Strahlkraft verloren hat, ist es dennoch imposant. Neben drei Gruppenspielen und einem Achtelfinale werden auch beide Halbfinals und das EM-Finale hier stattfinden. Ob England dann noch dabei ist...?

Die EM-Stadien 2021 München - Allianz Arena Die Arena ist der ganze Stolz des FC Bayern München. Als reines Fußballstadion mit einer Kapazität von 67.812 Plätzen gebaut, genügt es den höchsten Standards der UEFA. Sehenswert ist die beleuchtete ovalförmige Außenhülle des Stadions. Bei der EURO hat München den Zuschlag für die drei Vorrundenspiele der DFB-Elf und ein Viertelfinale bekommen.

Die EM-Stadien 2021 Rom - Olympiastadion Das Olympiastadion in Rom umfasst 72.700 Sitzplätze, ist aber sanierungsbedürftig. 1987 fand in diesem Stadion die Leichtathletik-WM sowie 1990 die Fußball-WM statt. Es war Erfolgsstätte für die deutsche Elf bei der EM 1980 gegen Belgien und bei der WM 1990 gegen Argentinien. In Rom werden drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale stattfinden.

Die EM-Stadien 2021 Baku - Nationalstadion Das neue Nationalstadion von Aserbaidschan, das im März 2015 eröffnet wurde, fasst 69.870 Zuschauer. Es hat das kleine Tofik-Bahramov-Stadion als Heimspielstätte von Aserbaidschans Nationalteam abgelöst. 2019 gewann der FC Chelsea hier das Finale der Europa League gegen den FC Arsenal. Bei der EURO 2021 bekommt Baku drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale.

Die EM-Stadien 2021 St. Petersburg - Kretowski-Stadion Zur WM 2018 in Russland ist das Kretowski-Stadion in St. Petersburg, auch bekannt als Gazprom-Arena, neu gebaut worden. Die Arena bietet Platz für 69.000 Zuschauer und steht am Standort des alten Kirow-Stadions, das im Jahr 2006 abgerissen wurde. Die Baukosten waren mit rund 930 Millionen Euro immens. Die Arena wird 2021 Austragungsort für drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale.

Die EM-Stadien 2021 Kopenhagen - Parken Dänemark ist bei der EM mit dem Parken-Stadion in Kopenhagen dabei, das mit etwas mehr als 38.000 Plätzen eher klein ist. Die sehr gute Infrastruktur der Stadt und das moderne Konzept rund um das Stadion überzeugten. Im Einweihungsspiel 1992 gewann Deutschland hier ein Testspiel gegen Dänemark mit 2:1. Diesmal sind drei Vorrundenspiele und ein Achtelfinale geplant.

Die EM-Stadien 2021 Amsterdam - Johan-Cruyff-Arena Die Arena, die den Namen von Hollands berühmter Nummer 14 trägt, zählt zu den innovativsten Stadien der EM. Platz ist für 52.960 Zuschauer. Die Arena hat ein ausfahrbares Dach und ist mit speziellen Leuchten ausgestattet, die das Wachstum des Rasens kontrollieren. Sie war schon bei der EURO 2000 Spielstätte. 21 Jahre später wird es in Amsterdam drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale geben.

Die EM-Stadien 2021 Bukarest - Nationalstadion Das neue rumänische Nationalstadion wurde ab 2008 an selber Stelle errichtet, an der seit 1953 das alte Nationalstadion stand. Es bietet 55.600 Zuschauern Platz. In der Arena finden die Länderspiele der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft statt. Bei der EURO 2021 werden hier drei Vorrundenspiele und Achtelfinale gespielt.

Die EM-Stadien 2021 Sevilla - Olympiastadion Weil die beiden großen Fußballklubs der Stadt - Real Betis und der FC Sevilla - eigene Stadien haben, finden im Estadio Olimpico nur selten Fuballspiele statt. 57.619 Zuschauer passen hinein. Ursprünglich war Bilbao als Austragungsort vorgesehen, wurde aber von der UEFA gestrichen, weil die baskische Regionalregierung wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauergarantie aussprechen konnte.

Die EM-Stadien 2021 Budapest - Ferenc-Puskas-Stadion In dem Stadion, das nach einem der besten Fußballer Ungarns benannt ist, trägt die ungarische Fußball-Nationalmannschaft die meisten ihrer Heimspiele aus. Das Stadion war in den vergangenen Wochen häufig Ausweichspielstätte in der Champions League - unter anderem für Leipzig und Mönchengladbach. Bei der EM werden hier drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Die EM-Stadien 2021 Glasgow - Hampden Park Die aktuell nur noch 52.500 Sitzplätze bietende Arena galt lange Jahre als das größte Fußballstadion der Welt, bis 1950 das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro eröffnet wurde. Im Hampden Park finden auch die Heimspiele der schottischen Fußball-Nationalmannschaft statt. Bei der EM werden hier drei Vorrundenspiele und ein Achtelfinale gespielt. Autorin/Autor: Andreas Sten-Ziemons



Das erste Spiel der DFB-Auswahl findet am 15. Juni statt, Gegner ist Weltmeister Frankreich. Es folgen die Partien gegen Europameister Portugal (19. Juni) sowie gegen Ungarn (23. Juni). Danach ist München außerdem Schauplatz eines Viertelfinals (2. Juli).

Auch in den anderen zehn Gastgeberstadien werden Gäste im Stadion erlaubt sein, in Budapest, wo drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden, darf die Arena sogar mit 61.000 Zuschauern voll besetzt werden.

Auch schon im letzten Test am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland werden 1000 Zuschauer dabei sein. Das hat der DFB an diesem Freitag bekanntgegeben. Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen lässt bei der gegenwärtigen Inzidenz-Lage in der Corona-Pandemie zu. Der Verband will Freikarten verteilen an Menschen aus systemrelevanten Gruppen, beispielsweise an Helferinnen und Helfer in den Impfzentren. "Das ist gigantisch" sagte Nationalspieler Robin Gosens über die Rückkehr der Fans auch bei der EM-Endrunde.

to/jst (sid, dpa)