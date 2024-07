EM 2024: Dani Olmo schießt Spanien ins Finale

Bei der EURO 2024 steht Deutschland-Bezwinger Spanien nach dem Sieg gegen Frankreich als erste Mannschaft im Endspiel. Ein Bundesliga-Profi hat entscheidenden Anteil am Erfolg gegen Superstar Kylian Mbappé und Co.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft erreicht. Die Auswahl von Trainer Luis de la Fuente gewann in München das erste Halbfinale mit 2:1 (2:1) gegen Vizeweltmeister Frankreich. Der frühere Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani brachte die Franzosen schon in der 9. Minute in Führung. Real Madrids Neuzugang Kylian Mbappé hatte die Führung mit einer Flanke eingeleitet.

Doch Supertalent Lamine Yamal vom FC Barcelona glich mit einem traumhaften Weitschuss aus (21.). Nur kurz danach drehten die Spanier das Spiel komplett: Dani Olmo, Bundesliga-Profi bei RB Leipzig, drang in den Strafraum ein und wuchtete den Ball aus kurzer Distanz ins Tor (25.).

"Es fehlt noch ein Schritt. Es ist unglaublich, wir verdienen es, im Finale zu sein", sagte Olmo nach der Partie und lobte die Einstellung seiner Mannschaft. "Wir haben nicht aufgegeben und weitergemacht. Lamine hat ein Super-Tor gemacht. Unglaublich!"

Gegen die Niederlande oder England

Die Spanier hatten die Vorschlussrunde durch einen dramatischen 2:1-Sieg nach Verlängerung im Viertelfinale gegen EM-Gastgeber Deutschland erreicht. Sie greifen nun nach ihrem vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012.

Der Gegner Spaniens wird am Mittwochabend im zweiten Halbfinale zwischen den Niederlanden und England ermittelt. Das Spiel wird um 21 Uhr MESZ in Dortmund angepfiffen. Das Endspiel findet am Sonntag im Olympiastadion von Berlin statt (21 Uhr MESZ).

