Wird es in Zukunft in der Türkei nur Halal-Feier geben? Warum und wie kommen Flüchtlinge aus der Türkei nach Deutschland? Ist DITIB der verlängerte Arm Ankaras? Welche Parteien wählen türkisch und kurdisch stämmige Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl? Haben Deutschtürken Angst vor der AfD? Und wie hoch ist die Inflation in der Türkei wirklich? Über diese und weitere Themen mit Türkei-Bezug berichtet Elmas Topcu seit Jahren. Den Nicht-Türken versucht sie die Türkei und türkische Verhältnisse zu erklären und dem Publikum am Bosporus und weltweit versucht sie die Entwicklungen aus Deutschland näherzubringen. Auch interaktive Geschichten sind genau ihr Ding.