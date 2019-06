Elfenbeinküste müht sich zum Auftaktsieg

Es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende stand ein verdientes 1:0 (0:0) für die Elfenbeinküste gegen Südafrika. Damit ist den Ivorern ein optimaler Start in der Gruppe D des Afrika Cups 2019 gelungen.

In einer von Taktik und Zurückhaltung geprägten ersten Hälfte war es die Elfenbeinküste, die kurz nach Beginn die erste nennenswerte Torannäherung zustande brachte. Max Gradel flankte nach 11 Minuten von der linken Seite, Angreifer Jonathan Kodija versuchte einen Kopfball anzusetzen, erreichte den Ball aber nicht. Die Partie verflachte in der Folge, das Tempo beider Teams in der ägyptischen Nachmittagshitze im Stadion von Kairo (38 Grad) war überschaubar.

Kodija vergibt größte Chance

Die Südafrikaner entwickelten über lange Zeit kaum Ambitionen, Druck auf das gegnerische Tor auszuüben. Nach 25 Minuten dann aber doch die erste Chance für "Bafana Bafana". Nach einer Ecke kam S'fiso Hlanti an der linken Strafraumseite an den Ball, flankte in die Torraum-Mitte, wo sich Thulani Hlatshwayo hochschraubte und den Ball mit der Stirn neben das Tor bugsierte.

Doch die Elfenbeinküste antwortete umgehend. Erst schlenzte Pépé einen Freistoß von der Strafraumlinie an die Querlatte. Kurz darauf dann die größte Tormöglichkeit der ersten Hälfte (32 Min.). Erneut war es Kodija nach einem eklatanten Abwehrfehler der Südafrikaner. Aber der Ivorer scheiterte mit seinem Schuss allein vor Torhüter Ronwen Williams.

Beide Teams brauchten nach der Pause eine längere Anlaufzeit, um wieder auf Touren zu kommen. Die Elfenbeinküste war es, die ihre erste Chance im zweiten Durchgang nutzte. Nach einem Konter bediente Gradel den in der Mitte völlig freistehenden Kodija, der dieses Mal aus kurzer Distanz zum 1:0 (64.) traf. Die Südafrikaner versuchten in der Folge zwar das Tempo zu erhöhen und zum Ausgleich zu kommen. Doch zu einem Treffer sollte es gegen die kompakt verteidigenden Ivorer nicht mehr reichen.