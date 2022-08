Elbehochwasser 2002: Bilder einer Jahrhundertkatastrophe

Rettungsboot Marke Eigenbau

Auch andere Städte in Sachsen trifft das Hochwasser hart: Einige Orte wie Weesenstein sind durch die Wassermassen vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. In Meißen fährt ein Bewohner auf einem selbstgebauten Floß an der Markise einer Bäckerei vorbei. Einsatzkräfte versuchen derweil, die in ihren Häusern ausharrenden Menschen zu retten. Der Stadtkern Meißens wird komplett überflutet.