Sprung ins kalte Wasser wagen

Auch hier kaltes Wasser und eine unbekannte, vielleicht sogar unangenehme Situation. Nur wird man in dieser Redewendung nicht geworfen, sondern wagt sich selbst hinein, zum Beispiel bei einem Jobwechsel - oder wie die Mitglieder eines Winterschwimmvereins beim traditionellen Weihnachtsbad in den See.