Eintracht Frankfurt mit historischem Gruppensieg

ROM - FRANKFURT 1:2 (0:0)

---------------

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel gefeiert. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann bei Lazio Rom mit 2:1 (0:0). Nach dem Führungstor der Italiener durch Joaquim Correa (56. Minute) drehten Mijat Gacinovic (65.) und Sébastien Haller (71.) die Partie vor lediglich 20 000 Zuschauern innerhalb von sechs Minuten. Der Bundesliga-Fünfte hatte sich bereits für die Runde der letzten 32 Mannschaften qualifiziert und hat nun als erster deutscher Club alle sechs Gruppenpartien in der Europa League gewonnen. Die Paarungen der K.o.-Runde werden am kommenden Montag in Nyon ausgelost.

Haben Sie das Europa-League-Spiel verpasst? Dann erleben Sie doch die Partie in unserem DW-Liveticker nochmal nach!

ABPFIFF

90. Minute - GELBE KARTE: Erster Ballkontakt, direkt die Verwarnung für STENDERA. Den Freistoß schießt Louis Alberto schießt durch die Mauer. Bei strömenden Regen ist dieser Ball gar nicht mal so ungefährlich, weil Torwart Rönnig ihn spät sieht. Aber trotzdem kann er den Ball festhalten.

88. Minute - GELBE KARTE/WECHSEL: CATALDI tritt Haller von hinten in die Hacken. Dann verlässt Torschütze Gacinovic den Platz. STENDERA kommt für ihn.

83. Minute: Jovic kommt über links und zieht kurz hinter der Sechzehnergrenze ab. Sein Ball wird noch leicht abgefälscht. Es gibt Ecke.

81. Minute: Elfmeter? Schiedsrichter Meler pfeift nicht. Gacinovic wird im Strafraum von Acerbi am Fuß berührt, geht aber noch einen Schritt und prallt dann gegen Bastos und fällt dann etwas zu theatralisch. Kann man geben, muss man nicht.

79. Minute - WECHSEL: Eintrachts Torjäger JOVIC kommt ins Spiel für Müller.

76. Minute - GELBE KARTE: Weil er sich ärgert hat sich FALETTE den Ball an den eigenen Kopf und wird dafür verwarnt. Den Freistoß von der linken Seite hält Torwart Rönnow fest.

75. Minute - WECHSEL: Lazio-Trainer Inzaghi ersetzt Berisha durch ROSSI.

71. Minute - TOR ⚽: Das ist die Führung. HALLER passt kurz vor dem Strafraum zurück zu Gacinovic, der sieht, dass der Franzose durchstartet und passt super in die freie Schnittstelle. Schönes Tor. Kurz danach hat Müller die nächste Chance, aber zum wiederholten Mal zögert er zu lange mit dem Abschluss.

69. Minute: Die Fahne bleibt unten und das hätte erneut die Führung für Rom sein können. Aber Frankfurts Torwart Rönnow rettet gerade noch so vor Correa.

65. Minute - TOR ⚽: Der Ausgleich. Wow, was für ein Strahl. Eintracht-Profi GACINOVIC zieht - nachdem er sich mit zwei Körpertäuschungen etwas frei spielt, aus 18 Metern einfach mal ab. Der Ball landet im linken Winkel. Da ist nichts zu halten für Torwart Proto. Unterdessen rückt die Polizeit vor den den Frankurter Fanblock an.

65. Minute: Russ lässt einen Pass sehr gut durch auf den freistehenden Müller. Aber sein Ball wird abgeblockt.

61. Minute: Schöner Konter der Eintracht, aber dann passt Gacinovic erneut zurück zum Mitspieler, der zugestellt ist, anstatt es selber zu machen. Derweil zündeln die Eintracht-Fans.

59. Minute: Gacinovic drischt den Freistoß direkt in die Mauer.

54. Minute - GELBE KARTE: ACERBI wird verwarnt, weil er bei einem Konter als letzter Mann Haller kurz vor dem Strafraum hält. Es gibt Freistoß, zu Recht keinen Elfmeter.

56. Minute - TOR ⚽: Frankfurt ist zu weit aufgerückt. Louis Alberto passt in die Schnittstelle und CORREA nimmt den Ball, geht in den Strafraum und spielt Torwart Rönnow mit einem halbhohen Ball ins lange Eck aus.

53. Minute: Ecke für Lazio, nachdem das Team von Inzaghi gerade mit zwei Tricks die Eintracht Abwehr ziemlich alt hat aussehen lassen. Die Ecke ist harmlos, aber Eintracht bekommt trotzdem den Ball nicht aus der eigenen Hälfte raus. Cataldi zieht aus 20 Metern flach ab - der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

51. Minute - GELBE KARTE: Lazios LOUIS ALBERTO wird verwarnt.

49. Minute: Lazio mit einer guten Offensivaktion, aber Frankfurts Schlussmann Rönnow passt auf und kommt vor Correa an den Ball.

46. Minute: Willems macht auf der zentralen Position ein ganz gutes Spiel. Jetzt kurbelt er erneut die Offensive an, rechts und links laufen Müller und Haller mit, aber diesmal hätte Williems fällt die falsche Entscheidung und passt dorthin, wo Lazio zu stellt.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Frankfurt macht hier soweit eine gute Partie, ist aber vor allem bei den vielen Standards viel zu harmlos vor dem Tor. Bitter ist der Ausfall von Hasebe, der mitten in einem Zweikampf sich an den hinteren Oberschenkel fasst und ausgewechselt werden muss. Lazio spielt sich zum Ende der ersten Halbzeit zumindest einige Torchancen heraus.

44. Minute: Da Costa mit einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite. Haller in der Strafraummitte fehlt aber noch ein Schritt, um an den Ball herankommen zu können.

40. Minute: Frankfurt mit einem langen Ball in die Spitze, aber Lazio-Torwart Proto kommt raus und ist vor Müller an dem Ball.

37. Minute: Huih - da hat sich Frankfurts Torwart Rönnow aber verschätzt. Gut, dass das Acerbi am langen Pfosten davon überrascht wird.

35. Minute: Schöner Spielzug der Frankfurter. Über mehrere Stationen passt da Costa dann von der rechten Seite in den Fünfmeterraum, aber ein Luis Felipe hat noch gerade ein Bein dazwischen, sonst hätte Müller den Ball nur noch reindrücken müssen.

32. Minute - WECHSEL: Hasebe kann also nicht weiterspielen. N'DICKA ersetzt ihn.

30. Minute: Faire Geste der Lazio-Spieler. Im Zweikampf mit Correa zwickt es Hasebe plötzlich am Oberschenkel, er zeigt an, er kann nicht weitermachen. Correa geht mit dem Ball zunächst in den Frankfurter Strafraum, spielt aber dann den Ball ins Aus, anstatt alleine auf Frankfurts Torwart Rönnow zu zu gehen oder zu schießen.

27. Minute: Nach langer Zeit kommt Lazio mal wieder vor das Tor der Frankfurter. Luis Alberto bekommt aber nur ein unplatziertes Schüsschen zustande - der Ball kullert direkt in die Arme von Eintrachts Ersatzkeeper Rönnow.

24. Minute: Gacinovic spielt von links auf Nicolai Müller, aber sein Ball wird abgeblockt. Es gibt die nächste Ecke für Frankfurt, die wieder mal nichts einbringt.

21. Minute: Schöner langer Diagonalball auf die linke Seite, aber Tawatha nimmt den Ball mit dem Oberarm an. Schade, da hätte er gut in den Strafraum ziehen können.

20. Minute: Freistoß für Frankfurt aus 25 Metern. Willems übernimmt das und drischt den Ball in die Mauer.

17. Minute: Correa rauscht von hinten in Willems herein, der gerade zum Kopfball ansetzt. Ein klares Foul, dafür sollte es eigentlich die Gelbe Karte geben.

14. Minute: Dritte Ecke für Frankfurt, von der rechten Seite. Torwart Proto kann den Ball nicht festhalten, der landet bei Nicoali Müller, der aber das Gleichgewicht verliert und im Fallen schießt. Diesmal hält Proto den Ball fest.

12. Minute: Gacinovic versucht kurz vor dem Strafraum die zwei Gegenspieler mit einem Lupfer zu überwinden, aber der Ball bleibt in Brusthöhe hängen.

8. Minute: Tawatha mit der Hereingabe. Aber Torwart Proto passt auf und faustet den Ball weg.

6. Minute: Erste Ecke für die Gäste aus Frankfurt. Aber keiner fühlt sich wirklich von dem Ball angesprochen. Kurz darauf gibt es die zweite Ecke, aber die wird nur ganz kurz interessant, weil Luis Alberto den Ball beim Klären nicht richtig trifft.

2. Minute: Gemacht, gemach - so lautet das Motto zu Beginn. Kaum geschrieben, wird ein langer Ball auf Lazios Durmisi im Frankfurter Strafraum gespielt. Aber Da Costa trennt ihn sechs Meter vor dem Tor sauber vom Ball.

ANPFIFF

18:51 Uhr: Im Stadion herrscht gähnende Leere. Sind die Eintracht-Fans hier sogar in der Mehrzahl? Rauschwaden erschweren jetzt die Sicht.

18:45 Uhr: "Ich erwarte 100-prozentige Einstellung und Mentalität. Die Spieler wissen, dass sie diesen Rekord schaffen können, aber sie haben grundsätzlich die Mentalität, jedes Spiel gewinnen zu wollen" - meint Eintracht Trainer Hütter.

18:38 Uhr: Lazio in in der heimischen Liga seit vier Spielen ohne Sieg. Heute lässt Trainer Simone Inzaghi einige seiner Stammspieler erstmal auf der Bank wie seinen Torjäger Immobile

Rom: Proto - Bastos, Luis Felipe, Acerbi - Caceres, Murgia, Cataldi, Valon Berisha, Durmisi - Luis Alberto, Correa.

Bei den Frankfurter rotiert Trainer Hütter ordentlich. Gleich sieben neue Spiele stehen in der Startelf gegenüber dem Bundesliga-Spiel zuletzt gegen Hertha.

Frankfurt: Rönnow - Da Costa, Russ, Falette, Willems - Nicolai Müller, Fernandes, Hasebe, Tawatha - Gacinovic - Haller.

18:32 Uhr: Als Gruppenerster gastiert die Eintracht heute in Italiens Hauptstadt. Dieser Platz ist ihr auch nicht mehr zu nehmen, egal wie das Spiel gleich ausgeht. Und auch Lazio hat sich als Gruppenzweiter bereits vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Es gibt aber dennoch eine paar Gründe, heute Abend noch mal alles zu geben:

Zunächst winkt dem Sieger des Abends eine Prämie von 570.000 Euro.

Dann sind 8.750 Frankfurter Anhänger in die Ewige Stadt gepilgert. Die wollen ihre Mannschaft natürlich siegen sehen. Es hätte auch mehr als doppelt so viele sein können, wenn es mehr Tickets für die Gästefans gegeben hätte.

Und: Noch nie hat ein deutscher Verein in der Europa League alle sechs Gruppenspiele gewonnen. Frankfurt kann sich somit heute Abend in die Fußball-Geschichtsbücher verewigen.

18:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!