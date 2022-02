Urlaub in Europa in Zeiten von Corona

Einreise- und Corona-Regeln: Dänemark

Wer aktuell in Europa reisen will, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Omikron-Variante führt zu höheren Infektionszahlen, aber milderen Krankheitsverläufen. So reagiert Dänemark auf die aktuelle Situation.

Der Nyhavn ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen

Einreiseregeln Dänemark hat als erstes EU-Land nahezu alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Geimpfte und genesene Reisende aus aller Welt müssen nicht mehr länger einen negativen Test vorweisen, Bürger des EU- und Schengenraumes ohne gültigen Impf- oder Infektionsnachweis müssen aber entweder in den Tagen vor oder spätestens bis zu 24 Stunden nach der Einreise einen Test machen. Die Bundesregierung warnt aber nach wie vor vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das als Hochrisikogebiet eingestufte Nachbarland. Übersichtsartikel: Europas beliebteste Urlaubsländer und ihre Einreise- und Corona-Regeln Corona-Regeln Die Regierung in Kopenhagen stuft COVID-19 trotz weiterhin sehr hoher Inzidenzen nicht mehr als "gesellschaftsbedrohende Krankheit" ein und verzichtet seit dem 1. Februar auf Maskenpflicht, Mindestabstand und Zugangsbeschränkungen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nur noch in Flughäfen und Gesundheitseinrichtungen, also zum Beispiel Krankenhäusern, getragen werden. Ein Impfpass wird für einen Restaurant-, Theater- oder Freizeitparkbesuch nicht mehr benötigt. Auch Nachtclubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen. Eine maximale Teilnehmerzahl für Veranstaltungen gibt es nicht.

