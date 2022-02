Einreise- und Corona-Regeln: Österreich

Österreich - ein Streifzug von Ost nach West

Alpenrepublik mit Naturvielfalt

Zwischen Burgenland und Bodensee leben in Österreich 8,8 Millionen Menschen in neun Bundesländern. Landschaftlich ist die Republik vor allem eines: bergig. Knapp zwei Drittel des österreichischen Staatsgebiets sind alpines Hochgebirge wie hier am Hochtannbergpass in Vorarlberg, dem westlichsten der neun Bundesländer.