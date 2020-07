Einreise nach Deutschland: Fragen und Antworten

Tourismus: Die Corona-Krise und ihre weitreichenden Folgen

App soll Strandbesuch an der Ostsee regeln

Eine neue App soll helfen, Besucherströme an den Ostseestränden zu lenken. Das kündigte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am 7.6. an. Per App melden Besucher ihren Wunschtermin am Strand an. Ist dort genügend Platz, bekommt man eine Zugangsberechtigung. Die Gemeinde Scharbeutz hat das System entwickelt, jetzt könnte es auch von anderen Orten genutzt werden.