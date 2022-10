Eine Reise am Mittelmeer - Tunesien

75 Jahre lang stand Tunesien unter französischem Protektorat, bis es 1956 unabhängig und 2010/11 zum Ausgangspunkt des "Arabischen Frühlings" wurde. Gemeinsam mit dem tunesischen Bauchtänzer und Choreographen Rochdi Belgasmi erkundet Jaafar Abdul Karim Medina und spricht dabei über das Männerbild und die Klischees, die in den arabisch-muslimischen Ländern dazu existieren. Auch aus der Perspektive der Frauen ist Tunesien zwar das liberalste Land in der Region - aber immer noch reformbedürftig. Die Wissenschaftlerin Dr. Sellin, die den Koran neu kontextualisiert hat, plädiert dafür, dass diejenigen, die ihn heute lesen, ihre Denkweise verändern - und zwar zu Gunsten der Frau. Jaafar trifft sich auch mit jungen TunesierInnen, die mit ihren Modelabels den internationalen Markt erobern wollen oder Start-up-Unternehmer, die auf innovative Weise Lösungen für Umwelt und Nachhaltigkeit verbinden. Nach dem Besuch in einem traditionellen Hamam fährt Jaafar auf die größte Insel Nordafrikas, Djerba. Während die Touristen hauptsächlich die Küstenorte besuchen, ist das Leben im Landesinneren noch ganz ursprünglich. Zum Beispiel in Erriadh, wo er die Synagoge "La Ghriba" besucht. Heute leben noch knapp 2.000 Juden in Tunesien. Die Hälfte von ihnen ist auf Djerba zu Hause.