Eine Reise am Mittelmeer - Malta

Jaafar Abdul Karim startet seine Reise in der Hauptstadt Valetta. Die UNESCO erklärte sie zum Weltkulturerbe. Sie wurde aufwendig restauriert und renoviert. Daran war der Architekt Konrad Buhagiar wesentlich beteiligt. Er zeigt Jaafar Valettas schönste Plätze, wo alte und neue Architektur miteinander verbunden wurden. In Siggiewi trifft der Moderator Marilu Vella und die beiden kochen eine ganz besondere Spezialität: Pastizzi. Die Teigtaschen sind der maltesische Lieblingssnack. Seit 2008 ist der Inselstaat Mitglied der EU. Und hier - im Steuerparadies - zeigt man gerne, was man hat. Aber Malta hat auch dunkle Seiten: Ende 2017 erschüttert ein Mord die maltesische Politik und stürzt das Land in eine Krise. Die Journalistin Daphne Galizia enthüllt Maltas größte Korruptionsskandale. Kurz darauf wird sie Opfer einer Autobombe. Tief erschüttert von diesem Mord nimmt Jaafar die Fähre nach Gozo. Die zweitgrößte Insel des Maltesischen Archipels ist nur vierzehn Kilometer lang, hat aber zwei große Opernhäuser. Warum das so ist, erfährt Jaafar Abdul Karim vom Intendanten John Galea. Aber auch das ist Malta: Die Mittelmeerinsel ist einer der traurigen Hotspots in der Flüchtlingskrise. Zig Tausende Menschen sind in den letzten Jahren bei dem Versuch ertrunken, Europa zu erreichen. Immer wieder legen Schiffe an, die Überlebende aus dem Mittelmeer gerettet haben. Jaafar Abdul Karim spricht mit Überlebenden und dem maltesischen Fotografen Darrin Zammit Lupi, der Momente des Flüchtlingsdramas in Bildern festgehalten hat