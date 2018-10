Eine kurze Geschichte der Zeitmessung

Die Sonnenuhr

Schon die alten Ägypter kannten diese Form der Zeitmessung. So eine Sonnenuhr ist auch heute noch beliebt. In manchen Städten findet man die Ur-Mutter aller Uhren in öffentlichen Parks oder an Gebäuden, wo sie als Kunstwerke präsentiert werden. Die Menschen fühlen sich zu Sonnenuhren hingezogen. Es gibt allerdings einen Nachteil: Wenn die Sonne nicht scheint, verrät sie die Uhrzeit nicht.