Egan Bernal schreibt Tour-Geschichte

Kurz vor der Zieldurchfahrt legte der kolumbianische Reporter noch ein paar Dezibel drauf. Er kommentierte die Zieldurchfahrt von Egan Bernal live und verbreitete die Botschaft über den wohl ersten kolumbianischen Tour-de-France-Sieger in der Welt. "Campeón del tour de Francia" rief er immer wieder in sein Mobiltelefon. Im Rücken des Reporters bahnte sich der erst 22-jährige Radprofi seinen Weg durch die Fotografen und Journalisten. Gefeiert von Hunderten Fans, die am Seitenrand auf die Ankunft von Bernal gewartet hatten, war Geraint Thomas einer der ersten Gratulanten.

"Es ist unglaublich", sagte Thomas auf der Pressekonferenz nach dem Rennen. "Ich habe ihm gesagt, dass er es genießen soll. Er soll keine Angst haben zu weinen, echte Männer dürfen auch weinen." Gerechnet habe der Vorjahressieger mit einem Sieg von Bernal nicht, gab aber zu: "Egan ist geboren, um schnell zu sein. Er hat das beste Team um sich herum und sicher noch viele erfolgreiche Jahre vor sich."

Da bei der letzten Etappe nach Paris traditionell das Gelbe Trikot nicht mehr angegriffen wird, dürfte Bernal der erste Kolumbianer werden, der das bedeutendste Radrennen der Welt gewinnen wird. "Es ist unglaublich, so etwas geschafft zu haben. Davon haben wir, meine Familie, immer geträumt", sagte Bernal nach dem Rennen und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Bernal wollte eigentlich Journalist werden

Als Bernal 2005 aufs Fahrrad stieg hat er sicher nicht damit gerechnet 14 Jahre später die Tour de France zu gewinnen. Eigentlich wollte der Kolumbianer Journalist werden und begann ein entsprechendes Studium. Letztlich entschied sich Bernal - wohl auch gedrängt von seinem Vater, der ebenfalls Radprofi war - aber für den Sport. 2014 feierte er erste Erfolge auf dem Mountainbike. Zum ersten Mal sorgte er dann bei der letzten Frankreich-Rundfahrt für Aufsehen als er den 15. Platz belegte.

Anerkennendes Schulterklopfen vom Vorjahressieger: Egan Bernal (l.) und Geraint Thomas

In diesem Frühjahr gewann er dann mit 22 Jahren den Frühjahrsklassiker Paris-Nizza vor seinem bekannten Landsmann Nairo Quintana und auch noch die Tour de Suisse. Nicht wenige hatten ihn nach diesen Achtungserfolgen auch auf dem Zettel für die Tour in diesem Jahr. Allerdings war ihm zu Beginn noch eine andere Rolle im Team Ineos zugeteilt. Mit Geraint Thomas und Chris Froome, der sich vor der Rundfahrt verletzte, hatte er gleich zwei Top-Fahrer vor der Nase, die ums Gelbe Trikot fahren sollten. Doch Bernal setzte sich durch, fuhr konstant, taktisch klug und überholte letztlich auch seinen Teamkollegen Thomas.

Egan Bernal im Kreis der ganz Großen

Bernal wird am Sonnatg zum drittjjüngsten Toursieger der Geschichte - und zum jüngsten seit 110 Jahren - gekürt werden. Doch damit nicht genug, denn neben dem Gesamtsieg wird er sich auch das Bergtrikot und das Weiße Jersey für den besten Jungprofi sichern. Diese Kombination gelang vor Bernal erst vier anderen Fahrern: Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddy Merckx und Chris Froome. "Ich kann gar nicht sagen, was ich alles fühle. Das sind gerade so unfassbar viele Emotionen." Spätestens am Sonntag, wenn er mit dem berühmten Glas Champagner die Avenue des Champs-Élysées entlang fahren wird, dürfte der jüngste Tour-France-Sieger wohl realisieren, was er geschafft hat.