Eddy Kenzo: Ugandas erste Grammy-Nominierung

Als erster Bürger Ugandas ist der Musiker Eddy Kenzo für einen Grammy nominiert worden, einen der wichtigsten Musikpreise der Welt. Er tritt in der Kategorie "Best World Music Perfomance" an.

"Es ist wie ein Traum", sagte der 33-Jährige gegenüber der Presseagentur AFP in der ugandischen Hauptstadt Kampala. "Diese Nominierungen sollte allen weniger privilegierten Menschen ein Zeichen der Hoffnung sein. Sogar die ärmsten können es schaffen."

"Wie ein Traum"

Sein Vater stammte aus Uganda, die Mutter aus Ruanda. Beide starben, als Kenzo erst vier Jahre alt war. Als obdachloser Jugendlicher musste er sich allein auf den Straßen Kampalas durchschlagen. "Als Kind habe ich viel gelitten", sagt der Musiker und zweifache Vater, der mit bürgerlichem Namen Edirisa Musuuza heißt.

Heizt seinem Publikum ein: Eddy Kenzo auf der Bühne

Es war seine Liebe zum Sport und der Musik, die ihn dazu antrieb, weiterzumachen. 2008 veröffentlichte er seinen ersten Song: "Yannimba" (deutsch: "Ich bin getäuscht worden"). Radiosender lehnten es ab, das Lied zu spielen. Zwei Jahre später veröffentlichte er eine weitere Single, "Stamina" (deutsch: "Durchhaltevermögen"), die ihm zum Durchbruch verhalf.

Bewegungsgarantie: Dancehall meets Afrobeat

2011 wurde er zum Besten Newcomer bei den Pearl of Africa Music Awards gekürt, 2014 wurde er durch seine Single "Sitya Loss" (deutsch: "Ich fürchte den Verlust nicht") auch international bekannt. "Mein Ziel war es, die Menschen glücklich zu machen", sagt Kenzo über den fröhlichen Song. Er wünscht sich, dass Menschen ihre Probleme vergessen, wenn sie zu seiner Musik tanzen.

Mit seiner Mischung aus Dancehall und Afrobeat gewann er weitere Preise, unter anderem den US-amerikanischen Nickelodeon Kids' Choice Award (2018) und mehrere All Africa Music Awards.

Mitsingen ist bei Eddy Kenzo angesagt - und Mittanzen

In diesem Jahr könnte ein Grammy hinzukommen: Er ist gemeinsam mit dem US-Musiker Matt B für ihre Single "Gimme Love" (deutsch: "Gib mir Liebe") nominiert, die Texte auf Englisch und Luganda enthält - Kenzos Muttersprache, die in Süd-Uganda verbreitet ist. Die Zusammenarbeit entstand durch eine Zufallsbegegnung der beiden Musiker in Los Angeles.

Zu den Mitbewerbern um den begehrten Preis zählt unter anderem der nigerianische Afropop-Musiker Burna Boy, der international bekannt wurde, als er 2019 gemeinsam mit Ed Sheeran und Stormzy die Single "Own It" veröffentlichte. Die Gewinner der diesährigen Grammys werden am Abend des 5. Februar (Ortszeit) in Los Angeles bekanntgegeben.