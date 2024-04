Gegenüber der Nachrichtenagenur AFP erklärt Levy, dass tropische Pflanzen - im Gegensatz zu Pflanzen in Regionen mit ausgeprägten Jahreszeiten - nicht an extreme Wetterschwankungen gewöhnt sind. Wenn es ihnen nicht gelingt, sich an ein sich schnell veränderndes Klima anzupassen, könnten diese Pflanzen aussterben - zusammen mit Schmetterlingslarven wie dieser, die sich von ihnen ernähren.