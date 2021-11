US-amerikanische Rockband um Sänger und Frontmann Jesse "The Devil" Hughes. Der Name verheißt zwar heftigen Metal, doch der Sound der Band hat nichts mit Heavy Metal zu tun.

Bekannt wurde die Band aus Kalifornien durch die Terroranschläge von Paris am 13. November 2015. Sie gaben gerade ein Konzert im Musikclub Bataclan, als Terroristen in den Club eindrangen und ins Publikum schossen. 90 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Eagles of Death Metal sind 1998 entstanden. Gründungsmitglieder sind unter anderem der ehemalige Kyuss- und Queen of the Stone Age-Frontmann Josh Homme und Sänger und Gitarrist Jesse Hughes. Die Band spielt lustigen Spaßpunk und Garage-Rock.