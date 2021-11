DW Spezial: Art of Freedom. Freedom of Art.

Weltweit treten viele Menschen für Meinungsfreiheit und die Freiheit des Individuums ein. Oft sind es Künstler, die die Spielräume der Freiheit ausloten. Ihnen widmet sich dieses Projekt.

"Art of Freedom. Freedom of Art." reflektiert den besonderen Schutz der Kunst in Deutschland. Darüber hinaus stehen viele weitere Länder im Focus. In Reportagen schildern Künstler aus allen Kontinenten, wie sie sich in ihren Ländern für freie persönliche Entfaltung einsetzen und welche Erfahrungen sie machen. Eine Audioslideshow zeigt die Geschichte der Protestsongs von den USA über Deutschland bis nach Südafrika. Und ein Rückblick auf das Jahr 2015 erinnert an die internationale Solidarität mit den ermordeten Karikaturisten der französischen Zeitschrift "Charlie Hebdo".