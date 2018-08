DW Gesundheits-News: Darum ist Fahrradfahren so gesund

Fahrradfahren - Genuss, Sport und Lifestyle

Bambusräder: stabil und ökologisch wertvoll

Bei aller Liebe zur Exotik: Designer-Räder sind schön - aber nicht alltagstauglich. Anders bei Bambusrädern. Die sind so stabil, dass sie sogar weltreisetauglich sind. Karina und Tim Poser (Foto) sind mit ihren Bambusrädern von Hamburg in die chinesische Metropole Chengdu geradelt. Die in sozialen Projekten in Ghana und Deutschland gebauten Räder schafften die 12.000 Kilometer nahezu ohne Panne.