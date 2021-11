Dublin ist die Hauptstadt der Republik Irland. Der gälische Name lautet Baile Átha Cliath, zu deutsch etwa "Stadt an der Hürdenfurt". In der Stadt leben gut eine halbe Million Menschen.

War Dublin früher eine bedeutende Brauerei-Stadt, haben sich zuletzt zahlreiche Pharma- und IT-Firmen dort angesiedelt. Dublin steht aber auch als Synonym für das Dubliner Übereinkommen, das die Prüfung von Asylverfahren innerhalb der EU regelt.