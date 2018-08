Drohnen als Sicherheitsrisiko

Kultur.21 - Junge Filmemacherinnen setzen sich durch

Überall auf der Welt sind junge Frauen dabei, die Filmbranche umzukrempeln. Was treibt sie an, was ist ihr Geheimnis. Junge Filmemacherinnen aus dem Oman, den USA, Belgien und der Türkei erzählen – von ihrem Kampf um Anerkennung. Kultur.21-Spezial.