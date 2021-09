Dresdner Sinfoniker spielen auf schwimmenden Bühnen

Am 4. September spielten die Musiker der Dresdner Sinfoniker bei dem Projekt "Elbkarawane" auf einer schwimmenden Bühne auf der Elbe - umgeben von fünf historischen Schaufelraddampfern. Das Publikum durfte somit ein neues Konzertkonzept auf der Elbe vor dem Hintergrund der Dresdner Altstadt erleben. Mit dem Projekt im öffentlichen Raum wollen die Sinfoniker laut Intendant Markus Rindt ein engagiertes Zeichen setzen und bekräftigen, dass gerade in Zeiten der Pandemie der Kontakt mit dem Publikum nicht abreißen darf.

Musizieren geht nicht nur auf, sondern auch mit Dampfschiffen

Rindt erklärte, dass bei dem musikalischen Experiment die Dampfpfeifen der Schiffe zu Solisten wurden. Heizöfen sorgten für einen konstanten Kesseldruck, die Kapitäne bedienten die Dampfpfeifen per Pedal. Auf jedem Schiff gab es außerdem einen eigenen Schiffsdirigenten, der die Anweisungen des Hauptdirigenten Premil Petrović an den Kapitän weitergab. Per Teamwork wurden so die Dampfpfeifen der Schiffe zum eigenständigen Orchesterinstrument.

In Dresden pfeift's wohl

Für das einmalige Flusskonzert komponierte Andreas Gundlach ein Concerto Grosso für fünf Schaufelraddampfer und Orchester. Die Musik für die zweite Uraufführung des Abends kam aus der Feder des US-Amerikaners Michael Torke unter dem Titel "Being" (Wesen oder Sein). Rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren an dem Abend mit dabei am Elbstrand des Königsufers. Trotz freien Himmels mussten Besucher aber dennoch die sogenannte 3G-Regel befolgen (geimpft, getestet, genesen).

Im Innerenraum der Raddampfer wird für viel heiße Luft gesorgt

Bereits um 12 Uhr mittags starteten die Dresdner Sinfoniker mit kleinen Booten in Dresden-Pillnitz. Auf ihrem Weg in die Dresdner Innenstadt gab es von den einzelnen Instrumentalgruppen des Orchesters an zahlreichen Anlegestellen und Uferwiesen kostenfreie Mini-Konzerte.

Die Dresdner Sinfoniker sind bekannt für ihre sozialpolitischen Projekte und internationale Zusammenarbeit. Unter anderem sorgte 2017 ein Konzert an der Mauer zwischen den USA und Mexiko als Protest gegen Isolation und Abschottung für viel Aufsehen. Zuletzt gab es im Juli in Hamburg eine weitere Aktion der Sinfoniker: Auf vier Dächern des Hochhausensembles Lenzsiedlung spielten Musikerinnen und Musiker der Dresdner Sinfoniker unter dem Titel "Himmel über Hamburg" aus 40 Metern Höhe ein Freiluftkonzert. Dabei kamen unter anderem auch Alphörner zum Einsatz.

Die Elbkarawane wurde realisiert als Produktion der Dresdner Sinfoniker in Kooperation mit "Seebühne Erleben", dem Dresdner Unternehmer Florian O. Zweig und der Weißen Flotte Sachsen.

ss/fab (dpa)