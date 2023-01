Dresdner Juwelen nach Raub schwer beschädigt

Barockes "Weihnachtswunder" im Grünen Gewölbe

Weißsilberzimmer

Das Weißsilberzimmer ist einer von acht Räumen im Grünen Gewölbe. Der Besuch gleicht einer Zeitreise in den Barock - vorbei an rund 3000 freistehenden Objekten. Bereits 1724 waren die Räume des Grünen Gewölbes für das Publikum öffentlich zugänglich - wie heute auch nur in kleinen Gruppen und, so der Wunsch des Königs, "mit sauberer Kleidung".