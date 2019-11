Dresdens Schatzkammer: Einbruch in Grünes Gewölbe

Die wertvolle Sammlung des Historischen Grünen Gewölbes im Residenzschloss ist von dem Einbruch betroffen, wie die Polizei Sachsen bestätigte. Nach Polizeiangaben sind drei Juwelengarnituren, darunter eine Brillantengarnitur und zwei Diamantengarnituren, aus einer Vitrine entwendet worden. Die Vitrine sei dabei gezielt zertrümmert worden.

Der Materialwert der Schmuckstücke sei nicht so hoch zu bewerten, das besondere sei aber, dass vollständige Ensembles gestohlen worden seien, sagte die Generalsekretärin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann. "Wir können es gar nicht in einem Wert auflösen, da es unverkäuflich ist - es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten", so Ackermann.

Im Historischen Grünen Gewölbe lagert historischer Schmuck, Diamanten und Edelsteine. Die Täter seien gegen fünf Uhr morgens durch ein Fenster in die Kunstsammlungen im Residenzschloss eingestiegen. Zeitgleich sei in unmittelbarer Nähe ein Stromkasten in Brand geraten. Ob dies in Zusammenhang mit dem Einbruch stehe, sei derzeit noch unklar, so die Polizei.

Das silbervergoldete Zimmer im Historischen Grünen Gewölbe in Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte sich entsetzt über den Einbruch: "Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen. Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet worden." Man könne die Geschichte des Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens, betonte Kretschmer.

Die Räumlichkeiten des historischen Gebäudes stammen aus dem 16. Jahrhundert. 1723 errichtete der sächsische Kurfürst und polnische König August der Starke darin eine Schatzkammer. Heute wird sie in zwei Abteilungen präsentiert. Der historische Teil befindet sich im Erdgeschoss des Residenzschlosses in den authentisch wiederhergestellten Räume der Sammlung. Eine Etage weiter oben zeigt das Neue Grüne Gewölbe besondere Einzelstücke. Der Name kommt durch die malachitgrüne Bemalung im Innern der Räume.

Das Museum ist eigentlich streng gesichert.

