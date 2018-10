Drahtesel-Comeback: Peking sattelt um

Projektziel: Entscheidungsträger in relevanten Regierungsstellen sollen über Strategien verfügen, den Verkehrssektor in China klimagerecht weiterzuentwickeln.

Projektumsetzung: Im Rahmen des Projekts wird die chinesische Regierung direkt beraten; u.a. durch einen internationalen Beirat.

Projektpartner: Ministry of Transport (MoT) - China, National Development and Reform Commission (NDRC) - China, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Projektbudget: gefördert mit 3.500.000 Euro durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI)

Projektlaufzeit: 03/2015 bis 01/2019

Bis in die 90er Jahre war das Fahrrad das wichtigste Transportmittel in Peking. Doch wachsender Wohlstand und eine Verkehrspolitik, die auf Autos setzt, haben das Fahrrad fast aus dem Stadtbild verdrängt – bis 2016, als die ersten "free-floating"-Leihräder auftauchten. Seitdem erlebt das Radfahren ein Comeback.

Ein Film von Mathias Bölinger