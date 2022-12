Europa

Dotschy Reinhardt - eine Stimme für Sinti und Roma

Im Kampf gegen Diskriminierung spielt ihre Musik eine wichtige Rolle: Die Musikerin und Aktivistin Dotschy Reinhardt ist Sintezza und lebt in Berlin. Kürzlich war sie in Bukarest - beim ersten Roma-Kulturfestival Djelem Djelem in der rumänischen Hauptstadt.