Dortmunder Kampf reicht gegen Ajax nicht

Dieses ernüchternde 1:3 (1:0) von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam hatte seine Spuren hinterlassen. Marius Wolf etwa war einer der Leidtragenden der Intensität dieser außergewöhnlichen Champions-League-Partie. Nach 58 Minuten saß der linke Außenbahnspieler auf dem Rasen und fasste sich an den Oberschenkel. Eine Muskelverletzung war ein Kollateralschaden des großen Kampfes, den der BVB den Niederländern geboten hatte. Das war die einzige Chance des Teams von Trainer Marko Rose an diesem Mittwochabend gegen die Niederländer - weil die Dortmunder fast eine Stunde lang in Unterzahl agieren mussten. Ein Kampf, den sie letztlich nicht gewinnen konnten.

Mats Hummels hatte nach 29 Minuten, nach einer eher harmlosen, seitlichen Grätsche gegen Antony Rot vom englischen Schiedsrichter Michael Oliver gezeigt bekommen. "Ich habe keine Ahnung wie man da Rot geben kann. Das ist unverständlich", sagte Hummels. Ab diesem Moment wurde aus einer überlegen geführten Partie ein Mentalitätsspiel für die Borussia. Kein BVB-Spieler scheute nun mehr einen Zweikampf gegen die spielerisch außergewöhnlich befähigten Niederländer. Beim 0:4 im Hinspiel hatten die Dortmunder diese Fähigkeiten der Ajax-Spieler leidvoll über sich ergehen lassen müssen. Umso höher ist die enorme Gegenwehr im Rückspiel vor über 50.000 Anhängern im Dortmunder Stadion zu bewerten.

Elan und unbedingter Wille

Dass das Rose-Team sich gegen die spielerische Überlegenheit mit erhöhter Laufbereitschaft und vermehrtem Zweikampfwillen anders als noch im Hinspiel zur Wehr setzen würde, davon konnten die Dortmund-Anhänger vor der Partie ausgehen. Dass seine Spieler dieses Vorhaben aber auch in personeller Unterzahl konsequent umsetzten, sprach für den Elan und den unbedingten Willen der Borussia. Auch wenn niemand im Klub im Vorfeld der Partie von einer Revanche gesprochen hatte, so war allen Beteiligten über die gesamte Spielzeit anzumerken, dass sie die Schmach des Hinspiels eigentlich vergessen machen wollten.

Ein wenig Glück hatte die Borussia auch: Als Schiedsrichter Oliver nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter für den BVB entschied. Jude Bellingham war von Mazraoui unglücklich berührt worden. Den Strafstoß verwandelte Marco Reus (37.). Die Karten schienen sich zum Guten für den BVB zu wenden.

Ajax ist in Hälfte zwei klar überlegen

Aber: Die Niederländer nahmen vor allem mit Beginn der zweiten Hälfte das Spiel in die Hand und drückten den BVB immer tiefer in die eigene Hälfte. Das ging lange gut. Es schien, als würde das Dortmunder Abwehrbollwerk auch die Dauer-Angriffe der Gäste unbeschadet überstehen können. Doch diese Hoffnung beendete Dusan Tadic. Der Ajax-Angreifer war es nach 72 Minuten, der an der richtigen Stelle stand und einen unglücklich von Verteidiger Marin Pongracic abgewehrten Ball nur noch einzuschieben brauchte.

Die Kräfte der Dortmunder schwanden zusehends. Es war ein Dortmunder Überlebenskampf, den Ajax durch einen Kopfball von Sebastien Haller (83.) und den Schlusspunkt von Davy Klaassen (90.) für den BVB äußerst unerfreulich beendete. Damit muss die Borussia um das Erreichen des Achtelfinales zittern.