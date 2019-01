Dortmund verstärkt Krise in Hannover

BVB - H96 5:1 (1:0)

GLADBACH - AUGSBURG 2:0

FREIBURG - HOFFENHEIM 2:4 (1:1)

MAINZ - NÜRNBERG 2:1 (1:1)

WOLFSBURG - LEVERKUSEN 0:3 (0:1)

Später noch:

BREMEN - FRANKFURT 0:0

Für Trainer Andre Breitenreiter wird die Lage beim kriselnden Bundesligisten Hannover 96 immer prekärer. Die Niedersachsen stecken nach dem 1:5 (0:1) beim Spitzenreiter Borussia Dortmund am 19. Spieltag im Tabellenkeller fest, der BVB baute unterdessen die Führung auf Verfolger Bayern München zumindest für 24 Stunden auf neun Punkte aus. Die Tore für die in der zweiten Hälfte wie entfesselt aufspielenden Dortmunder erzielten Achraf Hakimi (24.), Marco Reus (60.), Mario Götze (62.), Raphael Guerreiro (67.) und Axel Witsel (90.). Für die 96er traf Marvin Bakalorz (86.).



ABPFIFF

90. Minute - TOR ⚽: Alcacer wird an der Eckfahne von den Beinen geholt. Es gibt Ecke. Letztlich landet der Ball bei WITSEL, der an der Strafraumgrenze flach abzieht und der Ball prallt vom Innenpfosten ins Tor.

86. Minute - TOR ⚽: Der Ehrentreffer: BAKALORZ erobert sich im Mittelfeld den Ball und läuft damit bis kurz vor dem Strafraum. Witsel versucht, ihm den Ball abzunehmen, aber der Hannover-Profi schüttelt den Belgier ab und schließt ab. Der Ball prallt von Diallo ab und dann in die rechte Ecke. Dortmund hat die letzten Minuten einige Gänge zurückgeschaltet.

84. Minute - WECHSEL: Auch Hannover bringt noch einen neuen Spieler. HADZIC kommt für Weydandt.

79. Minute - WECHSEL: Dortmunds DAHOUD darf noch mal anschwitzen. Für Delaney ist vorzeitig Schluss.

78. Minute: Asano holt einen Eckball heraus. Aber die Ecke ist harmlos.

75. Minute - WECHSEL: Hannovers Coach Breitenreiter N. Müller geht runter, DIERßEN darf sich beweisen. Hier ist eigentlich nur noch die Frage: Gelingt Dortmund noch ein Tor? Hannover kommt nur noch selten aus der eigenen Hälfte raus.

72. Minute: Hannover reagiert hier nur noch und ist überfordert von den Offensivqualitäten der Dortmunder. Zunächst hat Reus das 5:0 auf dem Fuß. Kurz darauf schießt Sancho flach aufs Tor, trifft den Ball aber nicht richtig, der Ball landet direkt bei Torwart Esser.

70. Minute - WECHSEL: Bei Dortmund ist jetzt SCHMELZER für Piszczek im Spiel.

67. Minute - TOR ⚽: Reus. Götze. GUERREIRO - Tor. Die BVB-Spieler haben jetzt genauso viel Spaß wie die Fans. Die wollen noch mal nachlegen. Hannover steht hinten ganz schlecht. Ob Trainer Breitenreiter als Tabellenvorletzter - derzeit steht es bei Nürnberg in Mainz unentschieden, das heißt, Hannover ist nachher sogar eventuell Tabelleletzter - nach einer Klatsche weiter im Amt bleiben wird?

66. Minute - WECHSEL: BVB-Coach Favre bringt ALCACER für Götze.

62. Minute - TOR ⚽: Innerhalb von zwei Minuten zwei Tore. Sancho geht kurz vor dem Strafraum rechts gleich an zwei Hannover-Spielern vorbei, die ihn nicht konsequent angehen. Der Engländer passt rechts raus in den Strafraum auf GÖTZE, der den Ball halbhoch ins lange Eck unterbringt. Kurz darauf macht sich Alcacer bereit. Das wird nicht besser hier für Hannover.

60. Minute - TOR ⚽: Das ist aber sehr ärgerlich aus Hannover-Sicht. Albanorz vertändelt höchst leichtsinnig knapp vor dem Strafraum den Ball, sieht zwar den heransprintenden Hakimi, versucht ihn dann aussteigen zu lassen. Das klappt aber nicht. Hakimi passt rechts in den Mitte auf REUS, der den Ball mit dem rechten Außenrist nur antippt und der Ball springt über Torwart Esser ins Tor.

57. Minute: Der BVB macht weiter Druck. Gute Ballannahme von Sancho, flache Hereingabe an den langen Pfosten. Aber Teamkollege Witsel kann den Ball nicht richtig kontrollieren.

54. Minute: Eine scharfe Hereingabe von Delaney inter die Abwehrreihe der Hannover-Elf überrascht auch Sancho am langen Pfosten.

51. Minute: Piszczek holt eine Ecke raus. Aber die ist zu harmlos. Kurz darauf macht sich Dortmunds Joker Alcacer warm.

49. Minute: Diallo schaltet sich in den Offensivbemühungen der Dortmunder ein, Doppelpass mit Götze, aber dann rutsch der Franzose aus, Hannover kontert. Aber das dauert alles viel zu lange. Das muss schneller, präziser und konsequenter gespielt werden.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Der Tabellenführer ist hier klar das bessere Team mit einigen guten Torchancen. Die Führung für den BVB durch das Tor von Hakimi daher verdient. Kampflos fügt sich Abstiegskandidat Hannover jedoch nicht seinem Schicksal, stellt sich eben nicht nur hinten rein. Bitter ist der verletzungsbedingte Ausfall von Sarenren-Bazee für die Mannschaft von Breitenreiter kurz vor der Pause.

45. + 2 Minute: Nach einer Ecke trifft Fossum den Ball nicht richtig. Trotzdem muss sich Bürki da nach dem flachen Ball strecken, vermutlich wäre er aber auch am langen Pfosten vorbei gegangen. Kurz daraufknallen Reus und Delaney mit den Köpfen aneinander, als sie versuchen Asano den Ball abzunehmen. Beiden können wohl weiterspielen, obwohl sich der Kapitän immer wieder an die Nase fasst.

44. Minute - GELBE KARTE: Das Spiel war schon unterbrochen wegen eines Fouls zuvor, als Hannovers AKPOGUMA mit gestrecktem Ball in Delaney reingeht. Er entschuldigt sich sofort beim Spieler und Schiedsrichter, aber dafür muss es eine Karte geben.

43. Minute - WECHSEL: Hannovers Trainer Breitenreiter ist als früh zu einem Wechsel gezwungen. Er bringt ASANO für den verletzten Sarenren-Bazee.

41. Minute: Sarenren-Bazee lässt sich mitten in einer Laufaktion fallen. Er wird kurz behandelt. Aber ein Betreuer macht deutlich, dass er ausgewechselt werden muss. Das ist ein weiterer Rückschlag für den Tabellenletzten.

40. Minute: Piszczek führt einen Freistoß schnell aus. Langer Ball auf Guerreiro in den Strafraum und der Portugiese leitet den Ball volley direkt aufs Tor weiter. Torwart Esser passt auf. Gute Parade, der Spielzug der Dortmunder aber noch viel besser!

36. Minute: Reus holt sich gegen Fossum mit tollem Einsatz den Ball, passt auf Götze, der geht etwas und passt dann rechts auf den mitlaufenden Witsel. Reus steht mittig, aber nicht ganz frei. Der Belgier entscheidet sich, selbst drauf zu halten. Aber der Ball geht nicht aufs Tor. Kurze Zeit später hat Hannover eine Ecke und Bürki faustet den Ball raus. Hannover spielt den Ball wieder in den Strafraum zurück, aber da ertönt der Pfiff: Abseits.

33. Minute: Sarenren-Bazee bleibt im Dortmunder Strafraum liegen, hält sich das linke Bein. Im Zweikampf hat Diallo ihn da aber nicht berührt. Zuvor hatte Delaney ihn aber heftig mit der offenen Sohle am Sprunggelenk getroffen - kurz vor der Strafraumgrenze, allerdings war das der rechte Fuß. Aber Stop: Warum wurde da nicht gepfiffen? Hallo - Videoschiedsrichter!

28. Minute: Das Gegentor ist für Hannover bitter, gerade weil das Auswärtsteam sich hier nicht nur hinten rein stellt und auch hier selbst agieren will. Jetzt schafft es H96 mal wieder in den Strafraum, ein langer Ball in den Sechzehner, Weydandt kommt mit dem Kopf dran, aber der all geht neben den Pfosten.

24. Minute - TOR ⚽: Wenn es Reus nicht macht, dann eben HAKIMI. Der Defensivspieler spielt Doppelpass mit Guerreiro, bekommt den Ball kurz vor dem Strafraum zurück, wird aber von keinem Hannover-Profi angegangen, also zieht er ab und der Ball zappelt kurz darauf im Netz.Die verdiente Führung für den Gastgeber.

21. Minute. Das wäre beinahe die Führung gewesen. Bakalorz vertändelt in der eigenen Hälfte unbedrängt den Ball. Dortmund spielt schnell. Götze passt auf Reus in den Strafraum. Der Nationalspieler kommt auch an den Ball. Kurz darauf die nächste Chance, tolles Zuspiel von Piszczek auf Reus, diesmal legt der Kapitän Ball flach vorbei an Torwart Esser, aber der Ball trifft den Pfosten!

18. Minute: Weydandt zirkelt bei einem Zweikampf Witsel denn Ball weg, danach fliegt der Belgier über dessen Ball. Schiedsrichter Gräfe entscheidet trotzdem auf Freistoß für den BVB. Falsch Entscheidung. Der Ball ist dann aber zu lang und Torwart Esser lässt ihn ins Aus fliegen. Kurz darauf bekommt Sancho mittig vor dem Strafraum den Ball und der Engländer versucht es mit einem Distanzschuss, der Ball geht aber über das Tor.

16. Minute: Dortmund findet besser in die Partei und zeigt jetzt öfter sein gefährliches Kombinationsspiel. Jetzt versucht Reus einen Doppelpass mit Reus kurz vor dem Strafraum, aber der Ball vom WM-Torschütze kommt beim Kapitän nicht an. Weiterhin spielt Hannover aber offensiv mit.

11. Minute: Sancho spielt auf der linken Seite Reus schön in die Schnittstelle rein, der BVB-Kapitän versucht Götze in der Mitte anzuspielen, der Pass ist aber nicht gut und landet bei den Gästen.

8. Minute - GELBE KARTE: Was deutlich wird: Hannover hat nicht vor, sich einfach nur hinten rein zu stellen und nur auf Aktionen der Gastgeber zu reagieren. Jetzt setzt sich Sancho auf der rechten Seite durch, flankt auch noch, wird aber von Ostrzolek so sehr am Shirt festgehalten, dass Dortmund einen Freistoß bekommt. Den tritt Guerreiro, aber der Ball kommt bei den Mitspieler nicht an. Dann verliert im Mittelkreis der Dortmunder HAKIMI den Ball, kurz darauf holt der Marokkaner Gegenspieler Müller etwas unsanft von den Beinen und sieht dafür die Karte.

5. Minute: Auf der anderen Seite köpft Delaney aus rund acht Metern aufs Tor, wird dabei aber bedrängt, so dass der Kopfball weder platziert noch feste ist.

2. Minute: Die erste Chance gehört den Gästen. Obwohl Hannover beim Spielaufbau immer wieder Fehler unterlaufen, geht Dortmund nicht konsequent genug ran, so dass Albornoz von rechts flanken kann und Weydandt zum Kopfball kommt. Der ist auch ziemlich gut und BVB-Torwart Bürki muss sich ordentlich strecken, um den Ball mit dem linken Arm noch rauszufischen. Nach der Ecke geht Antons Schuss über das Tor.

ANPFIFF

15:22 Uhr: Für den Klubchef von den Gästen aus Hannover - der Mehrheitseigener werden will - haben die Dortmunder Fans noch eine besondere Nachricht

15:16 Uhr: "Ich möchte eine Mannschaft auf den Platz haben, die sich wehrt und der Verantwortung bewusst ist." Das sagt Hannovers Trainer Breitenreiter, der zuletzt kritisiert hatte, von der Klubverantwortlichen zu wenig Rückendeckung zu bekommen. Eine Niederlage heute wäre eigentlich erwartbar, muss der Coach im dem Falle dennoch gehen?

15:11 Uhr: Bei Hannover ist der defensive Mittelfeldspieler Wallace noch nicht ganz fit, sitzt aber immerhin auf der Bank. Überraschung ist die Personalie Wood. Der Offensivspieler steht erst gar nicht im Kader.

Die Aufstellung: Esser - Akpoguma, Anton, Wimmer - Fossum - Bakalorz, Albornoz - Sarenren Bazee - Ostrzolek - N. Müller, Weydandt.

15:07 Uhr: Dortmund freut sich, dass Kapitän REUS wieder fit ist. Und natürlich spielt er dann auch von Anfang an. Torjäger Alcacer kommt vermutlich wieder später von der Bank.

Die Aufstellung: Bürki - Piszczek, Weigl, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - M. Götze.

15:03 Uhr: 34 Punkte trennt die beiden Teams derzeit, den Tabellenersten und den -vorletzten. Dortmund ist klarer Favorit und spielt auch noch zu Hause. Aber geht es hier für Hannover nur darum, nicht zu viele Gegentore zu kassieren und noch erhobenen Hauptes vom Platz gehen zu können? Hannover muss punkten, egal wo oder gegen wen. Schlusslicht Nürnberg ist nur wegen des schlechteren Torverhältnisses Letzter.

15:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!