Religion: Wenn der Muezzin ruft

Katar ist ein muslimisches Land. Das kann man hören, fünf Mal am Tag ertönt der Ruf zum Gebet - und sehen: es gibt unzählige Moscheen. Bis zu 30.000 Besucher kann Katars Nationalmoschee, die Imam Muhammad Ibn Abd Al Wahab Moschee in Doha aufnehmen. Wichtig: Als Nichtmuslim kann man Moscheen nur außerhalb der Gebetszeiten besichtigen, am besten im Rahmen einer geführten Tour.