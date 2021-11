Dirk Nowitzki ist ein deutscher Basketballspieler. Er ist seit 1998 in der US-Profiliga NBA für die Dallas Mavericks aktiv. 2011 gewann er als erster Deutscher die NBA-Meisterschaft.

2011 wurde Nowitzki als erster Mannschaftssportler in Deutschland zum Sportler des Jahres gewählt. 2014 wurde er der erfolgreichste ausländische Werfer in der Geschichte der NBA. Am 7. März 2017 erreichte Nowitzki als erst sechster NBA-Spieler - und als erster Nicht-US-Amerikaner - die Marke von 30.000 Punkten.