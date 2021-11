Dilemma Migration

Viele Afrikaner träumen von einem besseren Leben in Europa. Aber die Realität sieht oft anders aus. In unserer neuen Serie stehen die Hoffnungen, Probleme und Herausforderungen afrikanischer Migranten im Mittelpunkt.

Unser Multimedia-Projekt zeichnet die lebensgefährliche Reise westafrikanischer Flüchtlinge nach Europa nach. Dazu sind unsere Journalisten und Korrespondenten in die westafrikanischen Herkunfts- und Transitregionen sowie in die europäische Zielländer gereist und haben mit den Menschen vor Ort gesprochen. Was treibt die Menschen in die illegale Migration? Welche Wünsche, Hoffnungen und Träume bewegen sie? Über diese und weitere Fragen haben wir außerdem bei Town Hall Meetings in Bamako, Niamey und Dakar diskutiert.