Die zehn schönsten deutschen Inseln im Winter

Robben-Babys auf Helgoland

Helgoland hat im Winter einen besonderen Reiz: Die kleine Insel in der Nordsee, 60 Kilometer vom Festland entfernt, erinnert an eine Festung auf hoher See. Rund 1300 Einwohner leben hier. 1721 zerbrach die ursprünglich größere Insel in zwei Teile. Auf der Nebeninsel Düne können Besucher im Winter beobachten, wie die Kegelrobben ihre Jungen zur Welt bringen.