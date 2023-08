Viele Gesichter hat Madonna Luise Ciccone in ihrer fast 40-jährigen Karriere schon gezeigt. Mit ihrem Welthit "Like a Virgin" wird sie 1984 (oben) zum Superstar und zeigt direkt, wo's lang geht: Bei den MTV Music Awards steigt sie zu "Like a Virgin" als Braut aus einem Hochzeitskuchen, tanzt lasziv und wälzt sich am Ende mit ihrem Schleier auf dem Boden - in eindeutiger Pose.