Die uralten Archive von Chinguetti

Stille Stadt in der Sahara

Heute leben noch rund vier- oder fünftausend Menschen in den Häusern aus Lehm und Stein. Etwa viermal so viele Einwohner waren es im 14. Jahrhundert, während der Blütezeit Chinguettis. Die Entvölkerung der Stadt beschleunigte sich in den 1970er Jahren mit dem Konflikt um die von Marokko besetzte Westsahara.