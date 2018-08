Die Toten Hosen, Kraftklub und Marteria spielen in Chemnitz gegen Rechts

In den sozialen Netzwerken läuft bereits die Vorbereitung auf das Konzert, das am kommenden Montag um 17 Uhr vor dem Karl-Marx-Monument beginnen soll. Unter dem Hashtag #wirsindmehr bieten Chemnitzer Besuchern Schlafplätze an, auch Informationen über Mitfahrgelegenheiten werden ausgetauscht. Das Zeichen ist klar: Möglichst viele Besucher sollen zusammenkommen und verdeutlichen, dass Rechte und Rassisten nicht in der Mehrheit sind.

Ein Heimspiel hat die fünfköpfige Rockband Kraftklub. Das Konzert geht auf die Initiative der Chemnitzer zurück. Aus Berlin bekommen sie Verstärkung von der befreundeten Rap-Gruppe K.I.Z. (Artikelbild).

Als vermeintlich stärkstes Zugpferd haben sich die Düsseldorfer Punkrocker der Toten Hosen angekündigt, die schon 1992 in Frankfurt bei "Rock gegen Rechts" dabei waren.

Die Mitglieder der Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern verstehen sich als Antifaschisten und engagieren sich seit langem gegen Rechts.

Die Rapper Marteria und Casper veröffentlichen gerade ein gemeinsames Album und treten in Chemnitz zusammen auf.

Auch die Rapperin Nura und der Chemnitzer Rapper Trettmann zählen zum Line-Up.

"All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind", heißt es in einem gemeinsamen Statement der Musiker.

Jürgen Kasek, ehemaliger Vorstandssprecher des sächsischen Landesverbands von Bündnis90/Die Grünen, begrüßte das Engagement von #wirsindmehr, mahnte aber an, dass der Protest gegen Rechts damit nicht erschöpft sein dürfe.

Am Sonntag war ein 35-jähriger Mann in Chemnitz getötet worden, einen Tag später erließ das Amtsgericht Haftbefehle gegen einen Syrer und einen Iraker wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Nach der Tat waren zwei Tage lang rechte Gruppierungen, gewaltbereite Hooligans und Neonazis durch Chemnitz gezogen. Bei den Veranstaltungen wurde offen gegen Ausländer gehetzt und der Hitlergruß gezeigt. Die Polizei war nach eigenen Angaben nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Auch für die nächsten Tage haben rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen zu Protesten aufgerufen.