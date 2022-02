Die Tazara - Mit dem Zug von Tansania nach Sambia

Um eines der gewagtesten Infrastrukturprojekte Afrikas zu verwirklichen, wurden rund 1.860 km Gleise durch dichten Wald, unbesiedelte Savanne und hohe Berge gelegt.

1976 wurde die Bahnstrecke eingeweiht. Sie verbindet die Küstenmetropole Daressalam im Nordosten von Tansania mit der Stadt Kapiri Mposhi in der Mitte Sambias. Die Einheimischen nennen ihren Zug auch liebevoll "Uhuru" - Freiheit, ein Symbol für die Hoffnung der Menschen auf ein selbstbestimmteres Leben. Jedoch sind manche Bahnhöfe der Strecke seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Ein junger Bahnmitarbeiter hofft auf eine Zukunft, in der die Tazara in neuem Glanz erstrahlt.

Die Lokführer müssen Affenherden, Elefanten, Löwen, Flusspferde und vorbeigaloppierende Giraffen im Blick haben, während die Passagiere sich vom Zug aus ganz ungefährdet über die wilden Tiere freuen können. Denn bei einer Fahrt mit der Tazara ist die Safari im Preis inbegriffen.

Nachdem die Tazara das Selous Game Reserve hinter sich gelassen hat, kommt der gefährlichste und landschaftlich spektakulärste Abschnitt der Strecke. Normalerweise durchquert der legendäre Zug diesen Teil bei Nacht. Doch das Kamerateam durfte auf einem Schienenfahrzeug die Strecke bei Tag abfahren. Mit einer Drohne gelangen einzigartige, so noch nie gezeigte Bilder aus der Luft, die einen außergewöhnlichen Blick auf ein weitgehend unbekanntes Gebiet werfen, in dem nur die Bahn ihre Spuren hinterlassen hat.



