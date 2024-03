London ist ein Shopping-Paradies, ganz vorne mit dabei die Oxford Street. Exklusive Geschäfte finden Sie in der Savile Row und in Knightsbridge, darunter das Kaufhaus Harrods. Stöbern Sie auf dem Portobello Markt nach Antiquitäten oder auf den Märkten Old Spitalfields oder Carnaby nach Mode. In Camden gibt's Souvenirs und Kulinarisches, auf dem Borough Market (Bild) besondere Lebensmittel.