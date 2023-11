Sie gilt als eiskalte und clevere Strategin für ihren Bruder, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Wer ist die "rote Prinzessin"?

Kim Jong Uns Aufstieg beginnt 2011, als ihr Vater, der Führer Nordkoreas, Kim Jong Il, im Alter von 69 Jahren stirbt. Sein Tod löst beeindruckende Szenen der Verzweiflung aus. Während der Trauerfeier zieht eine weinende Frau die Aufmerksamkeit Nordkoreas und der ganzen Welt auf sich: Kim Yo Jong.

Es handelt sich um den ersten öffentlichen Auftritt Kim Yo Jongs neben ihrem Bruder Kim Jong Un, dem neuen "obersten Führer" Nordkoreas. Innerhalb von nur einem Jahrzehnt wird Kim Yo Jong die zweitwichtigste Person des nordkoreanischen Regimes und damit zu seiner potenziellen Vertreterin.

Kim Yo Jong hat eine vielschichtige politische Rolle: Einerseits setzt sie 2018 in Südkorea gezielt ihren Charme ein und spricht andererseits Drohungen gegen die "Imperialisten" Seouls und Washingtons aus. Die Dokumentation zeigt den Werdegang und die Persönlichkeit dieser "roten Prinzessin". Darüber hinaus gibt der Film aktuelle Einblicke hinter die Kulissen eines totalitären Regimes. Die Atommacht befindet sich inmitten einer Krise, deren Ursprung bis in den Beginn des Kalten Krieg zurückreicht.

