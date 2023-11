Weltweite Lösungen für die Energiewende

Ist das überhaupt möglich?

Die Zeit drängt. Wenn die Klimaziele noch erreicht und das Überleben zukünftiger Generationen gesichert werden soll, müssen weltweit praktisch alle fossilen Energieträger bis zum Jahr 2050 durch Erneuerbare ersetzt werden. Damit bleibt von heute an noch ziemlich genau eine Generation Zeit. Was also muss passieren, damit der weltweite Energiewandel gelingen kann?

Teil 1 der zweiteiligen Dokumentation befasst sich mit der Frage, ob wir überhaupt genügend grüne Energie für die ganze Welt bereitstellen können. Wie lässt sich die Ölwirtschaft ersetzen? Der Film reist dafür zu Orten, die einmal das Saudi-Arabien der erneuerbaren Energien werden könnten. So sollen z.B. gigantische Offshore-Windparks in der Nordsee oder modernste Solarfelder in Spanien zusammen einmal ganz Europa mit Strom versorgen.

Der weltweit steigende Energiebedarf soll aber nicht nur nachhaltig, sondern auch bezahlbar gedeckt werden. Forschende der TU Ilmenau in Thüringen arbeiten zusammen mit einem Team des California Institute of Technology an High-Tech-Materialien, mit denen erneuerbare Energien effizienter und günstiger werden sollen als ihre fossilen Vorgänger.

