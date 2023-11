Vorreiter und Macher der Energiewende

Bild: Prounen

Aber es gibt Orte, an denen diese Zukunft schon Gegenwart ist.

Die Dokumentation geht der Frage nach, was passieren muss, damit das technisch Mögliche auch umgesetzt wird. Dafür besucht der Film zwei völlig unterschiedliche Orte in den USA und in Bayern, die zwei Dinge gemeinsam haben: Sie haben beide ihre Energieversorgung komplett auf Erneuerbare umgestellt und beide haben dadurch heute mehr Geld in ihren Kassen als vorher.

Die Dokumentation gibt einen globalen Überblick darüber, welche Lösungen es für eine weltumspannende Energiewende schon gibt. Und sie fragt, welche Herausforderungen noch gemeistert werden müssen - nicht nur in den Laboren und in den Kraftwerken, sondern auch bei den Machern und Entscheidern, die den Wandel heute vorantreiben müssen.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

SO 03.12.2023 – 23:00 UTC

MO 04.12.2023 – 05:00 UTC

DI 05.12.2023 – 13:30 UTC

MI 06.12.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8