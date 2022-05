Die Republik Moldau und der Krieg in der Ukraine

Für Rosian Vasiloi, Chef der moldauischen Grenzpolizei, steht die Hilfe für die Flüchtenden im Vordergrund. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollen so wenig Menschen wie möglich in Notunterkünften und Zelten untergebracht werden. Er und seine Kollegen sind ununterbrochen im Einsatz, um die Geflüchteten in Sicherheit zu bringen. Die überwältigende Hilfsbereitschaft der Moldauer ist der einzige Trost für die verzweifelten Menschen. Hier, in einem der ärmsten Länder Europas, stellen viele ihre ohnehin kleinen Wohnungen zur Verfügung. Andere, wie Anatolie Botnaru, öffnen ihre Hotels und Tourismusunterkünfte kostenlos für die Geflüchteten. Sein Personal arbeitet weiter im Wissen, dass es ohne Einnahmen auch keinen Lohn gibt. "Wer weiß", sagt Botnaru, "wenn der Wahnsinn im Nachbarland weitergeht, sind wir womöglich die nächsten, die auf der Flucht sind." Tatsächlich befürchten viele Moldauer schon seit Beginn des Krieges eine russische Intervention. Denn auch die Republik Moldau war Teil der Sowjetunion. Transnistrien, der Osten des Landes, an der Grenze zur Ukraine, spaltete sich bereits 1992 von der Republik Moldau ab und wurde seitdem von Moskau gestützt. Was ist, wenn die russische Armee nun ihren Vormarsch weitertreibt? Diese Frage stellen sich sehr viele Moldauer. Auch Lilia Brehov. Sie ist Bürgermeisterin des Dorfes Gura Bîcului, das unmittelbar am Grenzfluss Dnister liegt. Hier kamen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ins Land, und das bisher Undenkbare scheint wieder möglich: dass die Menschen, die das Wenige, das sie besitzen großzügig teilen, bald selbst zu Flüchtlingen werden.