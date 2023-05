Die Palästinensischen Gebiete

Zu den Palästinensischen Gebieten gehören Ost-Jerusalem, das Westjordanland und der Gazastreifen. Das Westjordanland ist seit 1967 von Israel besetzt. Der Gazastreifen wird von der militant-islamistischen Hamas regiert.

Zu den Palästinensischen Gebieten gehören Ost-Jerusalem, das Westjordanland und der Gazastreifen. Das Westjordanland ist seit 1967 von Israel besetzt, Ost-Jerusalem wurde – nachdem ebenfalls 1967 besetzt – 1980 von Israel annektiert und ist seither nach israelischem Recht integraler Bestandteil Israels und fällt unter dessen volle Souveränität. Der Gazastreifen – der von der militant-islamistischen Hamas regiert wird – befindet sich unter einer weitgehenden Blockade durch Israel und Ägypten. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten erkennen keine Änderungen an den Grenzen von vor 1967 an, die nicht zwischen den Konfliktparteien vereinbart worden sind. Das Auswärtige Amt schreibt: „Israelische Siedlungen in den besetzten Gebieten sind auch aus Sicht der Bundesregierung völkerrechtswidrig, ein Hindernis für den Frieden und eine Gefahr für die Grundlagen der Zwei-Staaten-Lösung.“ Die Palästinenser streben einen unabhängigen Staat in den von Israel besetzten Gebieten an. Im November 2012 hat die UN-Vollversammlung Palästina als beobachtenden Nicht-Mitgliedstaat aufgenommen. Die deutsche Bundesregierung erkennt Palästina bislang nicht als Staat an und setzt sich für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ein.