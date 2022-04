Die meisten US-Bürger hatten schon Corona

Fast 60 Prozent der Einwohner der Vereinigten Staaten haben sich schon bis Februar mit dem Coronavirus infiziert. Laut einer Antikörper-Untersuchung der Gesundheitsbehörde CDC steckten sich bis dahin bereits 190 Millionen Menschen an - in einem Land mit insgesamt rund 330 Millionen Einwohnern. Die Zahl liegt deutlich über den bisher gut 81 Millionen offiziell gemeldeten SARS-CoV-2-Infektionen in den USA.

Die meisten Infektionen wurden nicht registriert, etwa weil sie ohne Symptome verliefen. In der Studie suchten Wissenschaftler im Blut von Probanden nach speziellen Antikörpern, die nur nach einer Infektion, nicht aber nach einer Impfung produziert werden. Für die Untersuchung wurden zwischen September 2021 und Januar 2022 landesweit monatlich rund 75.000 Proben untersucht, im Februar waren es nochmal etwa 45.000.

Bevor die Virusvariante Omikron Anfang Dezember auch in den USA zu grassieren begann, konnte lediglich bei einem Drittel der Bürger eine überstandene Corona-Infektion nachgewiesen werden. 66 Prozent der Einwohner sind nach offiziellen Angaben vollständig geimpft.

Kamala Harris Corona-positiv

Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich mit Corona angesteckt. Bei ihr fielen am Dienstag Schnell- und PCR-Tests positiv aus.

"Sie zeigt keine Symptome, wird sich isolieren und von der Residenz der Vizepräsidentin aus weiterarbeiten", teilte Harris' Sprecherin mit. Die 57-Jährige habe zuletzt keinen "engen Kontakt" zu Präsident Joe Biden (79) gehabt. Anfang April hatte Harris ihre zweite Auffrischungsimpfung erhalten.

