Die Macht des Wassers - Klimawandel in Nepal

Das Leid der Menschen ist eine direkte Folge des von Menschen verursachten Klimawandels. In der ersten Geschichte sehen wir Kamala Devi Pathak, die im ländlichen Nepal lebt und seit 20 Jahren mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen aufgrund von Wassermangel kämpft. Ihre Geschichte veranschaulicht, was Wassermangel für die Gesundheit und Zukunft von Frauen bedeuten kann.

In der zweiten Geschichte folgen wir dem Pipli Youth Club, einem Sportverein in einer kleinen Stadt in Nepal. Ein Sportplatz, der entscheidend dazu beigetragen hat, die Jugend zum Sportmachen zu bewegen und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, ist jetzt von wiederkehrenden Überschwemmungen bedroht.



Die dritte Geschichte erzählt die Tragödie der Familie Balami, die in einem malerischen Dorf in den grünen Hügeln Nepals lebt. Hier wurden die Menschen durch vom Klimawandel verursachte Sturzfluten getroffen, die bereits ein Leben kosteten.







Die miteinander verwobenen Erzählungen machen spürbar, wie teuer die Menschen in Nepal die Klimakrise bezahlen müssen, die vor allem durch die großen Industrienationen verursacht wurde.





