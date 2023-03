Die Fischer von Fukushima

Der alte Mann und das Meer

Der Morgen dämmert bereits, als der 71-jährige Fischer Haruo Ono seinen Fang im kleinen Hafen von Shinchimachi ablädt. Ono, Fischer in dritter Generation, sticht seit einem halben Jahrhundert von Shinchimachi aus in die See, nur 55 km nördlich des Kernkraftwerks Fukushima Dai-ichi. Dem Ort, an dem sich im Jahr 2011 eine der schlimmsten Nuklearkatastrophen der Welt ereignet hat.