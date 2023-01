Gemütlicher Ort für ein Nickerchen

In einer fleischfressenden Pflanze schlafen?! Klingt riskant. Aber genau das tut die Hardwicke-Wollfledermaus auf Borneo. Es ist ein guter Deal: Die Fledermaus schläft bequem in den Kannen von Nepenthes Pflanzen – und die wiederum ernähren sich vom Kot der Tiere. Statt in den Verdauungssaft unten in der Kanne zu rutschen, stecken die Fledermäuse oben fest wie der Korken in einer Flasche.